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政治+疫情港人壓力大…東方抑鬱之都 賣樓也能抑鬱

香港特派員 李春
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

過去香港人看香港相當自豪，把香港優勝的地方叫做天堂，比如「美食天堂」、「購物天堂」，而港府文宣最大而化之的叫「魅力香港萬象之都」。但香港還有個新花名叫「抑鬱之都」，而香港人最新的鬱鬱寡歡，也有了新花樣，那是賣樓賣成的。

說香港快成「抑鬱之都」，來自前些年港報社評善意提醒，當時也是有數據支撐的。以過去三年來說，2019年2月香港大學醫學院研究證實，港人近月抑鬱（憂鬱）比率達9.1%。香港人十分熟悉的港大專家梁卓偉就斷言，港人抑鬱，已屬「疫症」。

那個數據公布時還沒有新冠疫情，到去年8月，港大精神醫學系的調查發現，在持續的反送中事件與疫情爆發的互相影響下，41%受訪者出現中度至高度創傷後壓力症狀；74%出現中度至嚴重抑鬱症狀，36%的人同時出現兩種症狀。香港人抑鬱，已是沉疴。

今年1月尾，香港人抑鬱指數再創新高。香港心理衞生會作「全港抑鬱指數調查」，香港城市大大學社會及行為科學系副教授趙雨龍助陣合作分析，發現受訪者整體抑鬱指數大幅上升，有23%受訪者有中等至嚴重抑鬱程度，當中包括8.4%的人抑鬱程度達「較大至嚴重」。

香港人說，抑鬱主要是壓力「爆表」，而過去最大的壓力是生活壓力，說直白了就是買樓和供樓，現在各種壓力撲面而來，其中最厲害的就是政治和疫情。但最新的故事，則說賣樓也引動抑鬱，引來香港圍觀和熱議。

那故事來自網路，有人說舊同事十多年前買了人生第一套房，180多萬港元的買到三房單位，碰上升浪二年後以300多萬港元沽出，按說大賺了一筆應該興奮，誰料賣樓後樓市狂升至今，兩夫婦租房搬來搬去，有人形象地說二位天天去看賣掉的樓，最後「為咗層樓患上抑鬱」，兩人還離婚收場。

這故事引動熱議，是因港現在移民潮高熱，本應出現拋樓套現潮，然後樓市就要下坡了。於是有地產專家用抑鬱夫婦的故事，勸大家別「落錯車」，意思是別急著把樓賣了，香港這地方，千萬別「賭博性」賣樓。不知是否聽了勸，這些日子香港人賣樓的多，買樓的更多。

香港 疫情 指數

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