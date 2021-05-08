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港銅鑼灣百億地皮 僅收6標書 測量師：恐有流標風險

香港新聞組／香港8日電
香港法界人士認為，投空白票是個人權利，沒有理由處置。圖為香港示意圖。(取自 shutterstock)
香港法界人士認為，投空白票是個人權利，沒有理由處置。圖為香港示意圖。(取自 shutterstock)

大型商業地銅鑼灣加路連山道項目昨日截標，收到6份標書。文匯報報導，今次地皮規模龐大，可建最多107.6萬方呎樓面，估值110億至172億元，而疫情令零售業陷入寒冬，不少公司縮減寫字樓樓面，再加上項目有多項提供公眾設施及保育的附加條件，或令政府與財團之間在估價上出現差距，有測量師直言地皮有流標風險。

據報導，加路連山道商業地貴為「百億地王」，兼位於銅鑼灣零售核心區，但卻生不逢時，於疫情仍未結束下推出市場，令地皮估值受到一定影響，增加流標風險。該項目昨日截標，地政總署公布收到6份標書，數量偏少。入標財團包括長實、新地、會德豐地產、領展，而區內大地主希慎夥同華懋入標，信置亦與利福國際(崇光百貨SOGO母企)、嘉里及中渝置地入標。

報導引述領展行政總裁王國龍表示，香港是領展的基地和核心市場，今次投標反映對香港前景充滿信心，是次以獨資身份入標，同時亦尋求合營夥伴，對合營發展模式持開放態度。

華懋集團行政總裁蔡宏興昨表示，今次與希慎合作投標，主要是看好本港經濟前景，未來會繼續競投具競爭力地段的商業及住宅用地。

報導表示，項目地皮位於禮頓道利園6期對面，緊貼希慎旗下的商廈王國，占地約15.9萬方呎，可建最多107.6萬方呎樓面，包括興建3所政府物業，淨作業樓面不少於2.08萬方呎，分別為一個幼兒中心、長者日間護理中心、地區康健中心及相關停車設施，有關費用由政府支付。

項目不可拆售，發展期止於2029年9月30日。目前市場估值介乎110億至172億元，每呎樓面地價約1萬至1.6萬元。雖然地皮位於銅鑼灣，但泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚未感樂觀，認為區內寫字樓租金已大幅回落，空置率高見約9%。

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