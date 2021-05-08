香港檢測承辦商主管 打兩劑輝瑞後染疫

香港7日新增3宗確診病例，當中2宗為本地病例。華大基因一男員工確診新冠肺炎。圖為華大基因的流動採樣站資料圖。(中新社)

香港 昨日新增3宗新冠肺炎確診個案，包括1宗輸入及2宗本地個案，另外，初步確診個案少於10宗。其中不明源頭病例，患者是檢測 承辦商華大基因的一名29歲男主管。他染疫前已接種兩劑BioNTech（輝瑞，港譯復必泰）疫苗 滿14天，成為香港首宗完成疫苗接種後染疫的個案。

文匯報報導，衞生防護中心昨日表示，這名男主管並非感染變種病毒，又認為疫苗起保護作用，令他感染後病毒量維持非常低的水平、無病徵。由於患者在確診前在九龍新界各地遊走，暫未能確定其感染源頭是社區抑或是實驗室，也不排除他有傳染性，故其10名同事已送往檢疫中心，華大基因於大埔工業邨的寫字樓則納入強檢範圍。

報導引述衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情簡報會上表示，不明源頭個案的29歲男患者，在華大基因的大埔工業邨大樓2樓工作，過去一個月因工作繁忙而一直住在辦公室內。

患者過去兩三個月有定期檢測，2日檢測呈陰性，但4日再到元朗安興街社區檢測中心採樣，結果呈陽性，但並非變種病毒，5日最後一天上班。

據報導，患者3月20日及4月10日先後接種兩劑復必泰疫苗，被送到北大嶼山香港感染控制中心後，他對病毒檢測和血清抗體測試均呈陰性，次蛋白檢測則為陽性，顯示接種疫苗後已產生抗體。

歐家榮解釋，患者一直有定期檢測，相信是近期才染疫，也無證據顯示其樣本受污染而出現「假陽性」情況，因為他同一個樣本經重複核酸測試結果也呈陽性。被問及患者染疫的傳染性時，歐家榮直言「很難說」，而患者10名同事被列為密切接觸者送往檢疫，若有同事確診會繼續追查，但如果其他人未有染疫，則可能難以追查感染源頭。