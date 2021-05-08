我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

加社會人士平衡意見…香港法官投訴機制擬變「兩層制」

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

司法機構向立法會提交文件，就處理法官投訴機制提改進措施，建議設兩層架構處理投訴，以提升機制透明度和問責，第一層由專責的法官小組調查，之後提交報告予第二層，即首次加入社會人士與法官組成的「諮詢委員會」，向終審法院首席法官提出意見。司法機構正籌備諮詢委員會，預期第三季推行。

明報報導，此次司法機構提出的改進建議，將處理投訴流程由一級變兩級，性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴，會由多於一名高等法院級別的法官組成專責的法官小組，負責調查及就該等投訴作建議。專責法官小組完成的調查報告及建議將提交予機制的第二層（即諮詢委員會）審視及給予意見。

據報導，港大法律學院講座教授陳文敏認為，應由首席法官委任大律師公會和律師會代表加入諮詢委員會，憂非法律界人士或分不到何謂法律上和非法律的投訴。他認為，司法機構要交代委任準則，相關社會人士不應有政治背景，且不應由政府委任，因由政府委任太重政府色彩。他說，諮詢委員會日後的成員名單應公開，「咁驚畀人知就唔好做，愈唔透明，愈易出現濫權情况」。

報導指出，立法會司法及法律事務委員會14日開會討論司法機構改進建議，委員會主席、民建聯張國鈞稱支持終院首席法官張舉能主動改革建議，由司法機構提改善是最好做法。他認為雙層機制「第一層」先由法官調查而非外人，可避免審訊有外來壓力；「第二層」由社會人士表達意見，再由首席法官把關作最終決定，他認為「兩面意見都平衡到，會令法官放心，令社會有參與，機制在陽光下」。

上一則

「中國天眼」新發現 找到脈衝星三維速度、自轉軸證據

下一則

港銅鑼灣百億地皮 僅收6標書 測量師：恐有流標風險

延伸閱讀

港府宣布接種2劑新冠疫苗滿14天 可縮短檢疫期

港府宣布接種2劑新冠疫苗滿14天 可縮短檢疫期
樓王任達華 3740萬港幣買豪宅

樓王任達華 3740萬港幣買豪宅
黃之鋒判囚 港支聯會堅悼六四 稱已申請燭光晚會

黃之鋒判囚 港支聯會堅悼六四 稱已申請燭光晚會
不畏打壓 蔡玉玲、利君雅獲人權新聞獎

不畏打壓 蔡玉玲、利君雅獲人權新聞獎

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
中國國家主席習近平。路透

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

2021-05-02 08:44
全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

2021-05-02 07:58
黃偉的姐姐在網上看到了張娜與他人結婚的視頻。（取材自楚天都市報）

14歲女友產後搞失蹤嫁別人 未婚夫崩潰：孩子非親生

2021-05-01 13:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這