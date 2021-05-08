加社會人士平衡意見…香港法官投訴機制擬變「兩層制」

香港示意圖。圖／shutterstock

司法機構向立法會提交文件，就處理法官投訴機制提改進措施，建議設兩層架構處理投訴，以提升機制透明度和問責，第一層由專責的法官小組調查，之後提交報告予第二層，即首次加入社會人士與法官組成的「諮詢委員會」，向終審法院首席法官提出意見。司法機構正籌備諮詢委員會，預期第三季推行。

明報報導，此次司法機構提出的改進建議，將處理投訴流程由一級變兩級，性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的可跟進投訴，會由多於一名高等法院級別的法官組成專責的法官小組，負責調查及就該等投訴作建議。專責法官小組完成的調查報告及建議將提交予機制的第二層（即諮詢委員會）審視及給予意見。

據報導，港大法律學院講座教授陳文敏認為，應由首席法官委任大律師公會和律師會代表加入諮詢委員會，憂非法律界人士或分不到何謂法律上和非法律的投訴。他認為，司法機構要交代委任準則，相關社會人士不應有政治背景，且不應由政府委任，因由政府委任太重政府色彩。他說，諮詢委員會日後的成員名單應公開，「咁驚畀人知就唔好做，愈唔透明，愈易出現濫權情况」。

報導指出，立法會司法及法律事務委員會14日開會討論司法機構改進建議，委員會主席、民建聯張國鈞稱支持終院首席法官張舉能主動改革建議，由司法機構提改善是最好做法。他認為雙層機制「第一層」先由法官調查而非外人，可避免審訊有外來壓力；「第二層」由社會人士表達意見，再由首席法官把關作最終決定，他認為「兩面意見都平衡到，會令法官放心，令社會有參與，機制在陽光下」。