港高院批准保釋 民主黨前主席胡志偉可出席父喪禮

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

正還押的民主黨前主席胡志偉因喪父，早前申請外出奔喪，但遭懲教署拒絕，據明報報導，胡父7日設靈，胡志偉再向高等法院申請保釋，獲批准短暫時間保釋，以讓他出席喪禮。

據報導，胡志偉由大律師陳偉彥代表，律政司由高級檢控官羅天瑋代表。案件由《港區國安法》指定法官杜麗冰負責。

香港 01報導，對懲教署之前的作法，前全國政協委員劉夢熊批有損「一國兩制」。

曾入獄的劉夢熊在Facebook指出，1999年，中國國務院 前副總理姫鵬飛之子、前解放軍總參謀部情報部副部長姬勝德因涉嫌受賄罪、貪污罪、挪用公款罪及出賣軍事情報等多項罪名被捕，解放軍軍事法庭判處其死刑，緩期兩年執行，翌年2月姬鵬飛去世，姬勝德獲批由獄中出來參加其父葬禮。

劉夢熊形容，「不怕不識貨，最怕貨比貨」，指未審、未判、未被定罪的胡志偉所面對的控罪，與當時身為死囚的姬勝德根本是「小巫見大巫」。

他又指，「一國兩制」是「香港在做，台灣 在看，世界在看」，「一國兩制」是希望香港能給台灣起到垂範作用，若在胡志偉奔喪事件上，港府取態不近人情，「一葉知秋」，「台灣的國民黨、民進黨及其支持者將會如何看？國際社會將會如何看？如此作派，對一國兩制究竟是建設抑或破壞？」

報導稱，「梁粉」屈穎妍6日以「仁慈的底線」為題撰文，提到「長毛」梁國雄當年因母親在內地病危，向當時特首董建華及港區人大代表求助，結果在各方幫忙下，獲中央批出一次過回鄉證，回到廣東，「當時長毛沒有大鑼大鼓」，辦完喪事回港後才開記者會，認為這就是政治的妥協藝術。