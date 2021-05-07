不畏打壓 蔡玉玲、利君雅獲人權新聞獎

蔡玉玲獲人權新聞獎。（路透）

由國際特赦組織等單位合辦的年度「人權新聞獎」昨天公布得獎名單，因報導追查「白衣人」車牌獲罪的蔡玉玲，以及未獲續聘的記者利君雅都得獎。但二人所屬的香港 電台卻表示拒絕領獎。

中央社綜合自由亞洲電台、立場新聞報導，香港電台在得獎名單公布前曾主動要求退出評選。但因已經進入評審階段，且規定只能由個人申請退出評選，香港電台的要求未獲主辦單位接受。為此，香港電台已表示不會領取獎項。

另外，多名人權新聞獎得主昨天發表聯署聲明(見下圖，人權新聞獎得主聯署聲明截圖)，要求政府停止阻礙前線記者工作，並呼籲各界支持在各個崗位的傳媒從業員，持續關注相關報導。

聲明說，本屆獎項得主《鏗鏘集》編導蔡玉玲成為被告，多個傳媒查冊的渠道被收緊權限，甚至近乎封殺，新聞界動輒得咎，不僅威脅新聞工作者免於恐懼的自由，隨恐懼而來的自我審查愈趨惡化，最終削弱公眾知情權和監督權。

由國際特赦組織香港分會、香港記協及外國記者會合辦的「人權新聞獎」今年進入第25屆，並在昨天公布得獎名單。儘管李百全下令撤出評選，但香港電台一舉奪得今年「人權新聞獎」6個獎項；香港蘋果 日報拿下3個獎項；立場新聞、自由亞洲電台粵語台也各獲2個及1個獎項。

利君雅獲人權新聞獎。(取材自微博)

香港電台得獎6項作品中，由蔡玉玲及其他5人共同製作、屬「鏗鏘集」節目調查採訪的「7.21誰主真相」單元奪得中文紀錄片獎，獲得的評語是「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權。調查報導經典」。

然而，蔡玉玲正因為製作「7.21誰主真相」，而以證人目擊車牌追查元朗事件「白衣人」身分，被法院以「虛假陳述」為由判罰港幣6000元，引起香港新聞界強烈不滿。她已於5月5日提出上訴。

香港電台的「視點31」節目，則由「以公義之名」及「覺醒，在瘟疫蔓延時」單元奪獎，得獎者即包括日前未獲續約、將於5月底離開香港電台的利君雅。

利君雅在元朗白衣人事件第二天的港府記者會上，尖銳提問香港特首林鄭月娥 「721（元朗白衣人）事件是否為官警黑合演的大龍鳳」，並在追問時要求林鄭月娥「講人話」，因而聲名大噪。