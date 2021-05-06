香港變種病毒疫情擴散 再添本土3例

香港鰂魚湧康怡花園N2座5日有外傭確診感染變種病毒，該大廈居民須撤離送往檢疫中心隔離21天。圖為警方及港府相關人員圍封大廈並處理撤離事宜。（中通社）

香港 新冠肺炎變種病毒 疫情擴散，香港昨增本土3例。港媒稱，這波由一名感染變種病毒菲傭而起的新疫情，將成為中產階級及富豪的惡夢。

綜合港媒報導，香港衛生署衛生防護中心通報，5日新增6例新冠肺炎確診病例，其中3例為境外移入的非變種病毒病例，3例為變種病毒本土病例，且有一例感染源頭不明。另外，5日還新增約5例初步確診。

據通報，源頭不明的本土病例是一名46歲菲傭，沒有病徵。她在3日遵從強制檢測 公告到社區檢測中心接受檢測，其後確診。這名菲傭曾於4月18日接種第一劑輝瑞（復必泰、BioNTech）疫苗，帶有N501Y及E484K變種病毒株。

另一確診病例為38歲菲傭，是前述源頭不明菲傭的朋友，同樣帶有N501Y及E484K變種病毒株。

第3例本土確診病例則是此前確診的東涌菲傭的女僱主。

由變種病毒引發的新一波疫情，將成中產及富豪噩夢。兩名確診菲傭所居住的太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰，已被發出封區禁足檢測令，涉及共260戶，居民必須撤離到檢疫中心隔離21天。

印男疑瞞行蹤 2聚會累千人

明報報導，首名在社區確診的變種新冠病毒印度裔男患者疑瞞報行蹤，除了確診約半個月才交代曾赴東涌，最新發現他與最近3宗菲傭變種個案有關。他與女友人曾在柴灣興華（二）邨與人聚會，聚會中有3人其後再與東涌、康怡花園及豪峰的染疫菲傭於4月18日聚會，即印裔男子被公布確診後一日；若他當初交代行蹤，菲傭聚會未必能舉行。

香港現有10宗變種個案中，有6宗與印度裔男子有關，並觸發數以千人要隔離檢疫。有醫生認為患者沒理由忘記近期的派對聚會，估計有人蓄意隱瞞，促港府檢控瞞報者，以儆效尤。

香港昨增6宗確診，包括3宗前日公布的初步確診個案，包括東涌菲傭的36歲女僱主；居鰂魚涌康怡花園N2座的46歲菲傭，她上月曾打一劑輝瑞疫苗，昨列源頭不明；以及居於薄扶林豪峰的38歲菲傭。兩名菲傭同驗出N501Y及E484K突變病毒。