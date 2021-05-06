報告：全球對民主渴求上升 唯香港下跌

全球對民主的渴求普遍上升，唯獨香港明顯下跌。圖為香港金紫荊廣場舉行升旗儀式，五星旗與香港紫荊旗冉冉升起。（路透）

丹麥非牟利組織「民主聯盟基金會」昨發布年度「民主觀感指數2021」報告。調查發現，全球對民主的渴求普遍上升，唯獨香港 明顯下跌，跌了10個百分點。

明報報導，調查於今年2至4月進行，涉及全球53個國家逾5.3萬名受訪者，研究各地民眾對民主的觀感。

全球53%感所在地民主

據報導，整體調查方面，全球81%受訪者認為民主重要，但只有53%受訪者認為其所在國家或地區是民主的。調查顯示，相較去年，全球對民主的渴求普遍上升，去年調查中31%認為不夠民主，今年則升至37%；而香港是唯一一個地區出現明顯下跌，由去年的45%跌至今年的35%。

報導稱，全球有49%受訪者認為其政府只為一小撮人的利益做事，較去年上升6個百分點，香港錄得明顯下降，去年過半受訪者認為港府只為一小撮人的利益做事，今年大減17個百分點。

報導指出，調查中，受訪者分別被問到有多同意美國、中國 及俄羅斯威脅所在地區的民主。整體上美國被視為最大威脅，錄得44%，中國及俄羅斯分別為38%及28%。不過亞洲方面，香港、越南、台灣、新加坡及馬來西亞受訪者認為，中國對民主的威脅多於美國，兩者相差最大的為香港受訪者；而最感到民主受中國威脅的為台灣，有65%受訪者認同，香港則有54%，排第五。

港4反送中 示威者遭重判

香港5日有4名「反送中」運動示威者被重判入獄，他們於前年10月1日在荃灣參加示威，被區域法院判刑4年3個月至4年8個月不等。

香港電台報導，2019年10月1日，荃灣有「反送中」示威，期間警方拘捕了3男1女，其後被法院裁定暴動及縱火等罪名成立。4名被告的年齡從20至39歲，兩人報稱是清潔工及程式設計師，另外兩人報稱是學生。法官判刑時指出，當天有100至200名示威者聚集，與警方對峙和衝突至少20分鐘，猶如「小型戰爭」。

頭條日報此前引述保安局的資料指出，從2019年6月9日至今年2月28日，警方在「反送中」事件中拘捕了1萬242人，其中2521人已經或正在進行司法程序，720人被控暴動罪。

遭起訴的被告中，有883人須承擔法律後果、50人獲撤銷控罪、186人在審訊後被判無罪釋放，其餘的司法程序仍在進行中。