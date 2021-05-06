翻查案例 港碎屍犯獲准奔喪 陳振聰「甲級重犯」遭拒

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

懲教署拒絕民主黨 胡志偉外出奔喪，翻查資料，以往在囚者申請外出奔喪例子不少，當中有殺人犯亦獲批准，包括殺害並肢解援交少女王嘉梅的兇手丁啟泰獲批奔父喪，但須懲教署及警方押解。另亦有被拒例子，如被判偽造已故華懋主席龔如心遺囑而入獄的陳振聰，當年有報導引述消息稱其申請被拒。

明報翻查報導，丁啟泰2008年還押期間，父親疑因糖尿病 惡化逝世，當年懲教署批准奔喪。根據報導，當年懲教署及警方重案組押解丁到殯儀館，丁須鎖上手銬、腰纏鐵鏈在靈堂「三鞠躬」及瞻仰父親遺容，亦未能與家人對話。

同在2008年，無業漢陳成隆與77歲母親同因厭世注射超量胰島素自殺，母親身亡、陳獲救；還押期間，裁判官認為容許被告外出送母親最後一程合乎人情，建議懲教署安排人手處理，至奔喪當日警方派員封鎖殮房一帶，陳的腰部、雙手纏鐵鏈，由懲教署職員押解。

不過，陳振聰入獄期間母親辭世，有稱他當年曾申請外出奔喪，惟報導引述消息稱，雖認為其申請符合規定，但因陳屬「甲級重犯」，加上若出席喪禮將招來大批記者採訪，或致場面混亂、須動用大批警力維持秩序，基於安全角度考慮拒絕其申請。