港府拒胡志偉奔喪 只准視訊 網轟「喪盡天良」

因參加去年立法會初選被檢控的民主黨前主席胡志偉，不准保釋還押中，其父親最近病逝，胡志偉早前申請外出為亡父奔喪被香港懲教署拒絕。圖為2019年胡志偉在立法會與保安人員混戰。(美聯社)

因參加去年立法會初選被檢控的民主黨 前主席胡志偉，不准保釋還押中，其父親日前病逝，胡志偉早前申請外出為亡父奔喪被香港 懲教署拒絕。香港民主黨說要繼續與懲教署溝通，希望胡志偉最終可外出送別父親。

香港民主黨團隊昨表示，胡志偉4月上旬得知父親病危後，擬申請到醫院探望，因申請手續和時間的關係，未能到醫院見父親最後一面，感到十分難過。昨天得知未被准許他去送別父親，更是痛徹心扉。

香港懲教署方面提議，派該署職員到場，透過電子器材讓胡志偉可以「瞻仰遺容」。署方稱留意到喪禮日期、時間及地點被社交媒體廣泛報導，網上亦有人士號召喪禮當日到場支持，經保安評估後決定不批准申請，又提出首次安排視訊方式參與喪禮，讓在囚人士考慮。

因參加去年立法會初選被檢控的民主黨前主席胡志偉，不准保釋還押中，其父親最近病逝，胡志偉早前申請外出為亡父奔喪被香港懲教署拒絕。（取材自臉書）

胡志偉及其家人難以忍受對其去世父親如此不敬，拒絕有關安排。懲教署批准還押者奔喪有多宗先例，甚至包括碎屍案疑犯，立法會前議員邵家臻亦曾協助囚友申請並兩度獲批。民主黨前主席何俊仁認為，出席喪禮的潛逃風險極低，批評懲教署做法惡毒。

胡志偉：難以忍受如此不敬

香港新聞組／香港6日電

胡志偉1月初因違反港區國安法遭收押迄今。他的92歲高齡父親4月中去世後，胡志偉向懲教署申請外出奔喪，但遭署方否決，只允許他透過視訊觀看喪禮。

對此，香港民主黨臉書 昨晚刊登署名胡志偉團隊的聲明表示，聲明表示，胡志偉作為胡家唯一的兒子，向署方申請送父親最後一程，是人情與道理的問題，請署方不要過分擔心。

民主黨主席羅健熙表示，該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方能重新考慮，讓胡志偉申請短暫外出，送別父親。

胡志偉申請奔喪遭拒，許多網友在香港民主黨臉書專頁留文，痛斥港府當局「喪盡天良」、「泯滅人性」，形容此舉是「暴政不義」。