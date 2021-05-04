香港至少13宗印度變種毒 現行篩檢難及時發現

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港昨新增兩宗確診個案，均為輸入個案，涉印傭和俄羅斯機組人員，並有5宗初陽，連續第3天本地零確診。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨指，上月起發現香港最少有13宗B.1.617印度變種病毒 株輸入個案，因相關病毒株無N501Y突變，現行篩查未能及時發現，倡應更新快速檢測 方法，檢測印度變種獨有的L482R突變。他指，通過快速檢測1天內可確定患者有無印度變種，加快隔離和應變。

晴報報導，蕭續指因東涌外傭和佐敦印度裔男子已確定病毒基因百分百相同，反映首宗本地感染變種個案和流入社區個案有傳播關係，或已涉二至三代傳播，幾乎肯定社區已有變種傳播鏈，倡港府應每宗輸入個案亦做基因排序，免追蹤「斷片」。

港府專家顧問許樹昌認同，因75%變種入境患者無病徵，較難識別，不強制檢測不會找到個案。許形容，印度男將變種毒傳予朋友和菲傭後，社區未見大爆發是「幸運」，現亦難估計社區已傳播多少代，追蹤工作困難。

另一港府專家顧問袁國勇指，曾接收印度男隔離的尖沙咀華美達華麗酒店，有必要為所有曾入住者作抗體測試，及作回顧性血清檢測，追蹤變種病毒擴散情況，以探討機場、接送專車及檢疫酒店有無環節「出事」，若不堵塞漏洞，有機會再爆第5、6波疫情，建議衞生防護中心實驗室人員未來2個月，應逐一巡查認可承辦商工作流程有無漏洞。

文匯報報導，變種新冠病毒警號一再亮紅燈，昨日出現一宗由印度抵港並流入社區8天的變種病毒個案。染疫的28歲家庭主婦初步對N501Y變種病毒呈陽性，早前抵港並完成21天酒店檢疫後，兩度接受檢測，但香港的檢測技術不濟，分別檢出為陰性及不確定，兩度錯失截斷傳播鏈的機會。直至前日獲安排入院覆檢才證實初確，患者已產生抗體。

她居於尖沙咀美園大廈，整棟樓約40個單位的住戶均須接受21天隔離檢疫。她於上月4日乘搭UK6395航班從印度德里抵港，連同該個案，同一班機累計已有59人確診。