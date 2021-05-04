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香港記協批港府打壓：新聞自由倒退 8年來最糟

香港新聞組／香港4日電
香港記者協會公布最新「新聞自由指數」，創下有調查以來8年的新低。圖為民眾手持報紙抗議新聞自由。（Getty Images）
香港記者協會公布最新「新聞自由指數」，創下有調查以來8年的新低。圖為民眾手持報紙抗議新聞自由。（Getty Images）

昨天是「世界新聞自由日」，香港記者協會公布最新的「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對香港新聞自由的評分下跌，創有調查8年來的新低。評分下跌主因是，新聞從業員在報導批評港府及北京中央港府時，比以往更有顧忌，管理層或老闆的施壓更嚴重。

香港電台報導，香港記協表示，在「港區國安法」訂立後，港府持續打壓新聞界，警方搜查新聞機構，港府部門亦收緊查冊政策（查閱相關註冊紀錄），使新聞採訪工作寸步難行。

香港記協指出，「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對香港新聞自由的評分下跌，創有調查...
香港記協指出，「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對香港新聞自由的評分下跌，創有調查8年來的新低。（取材自香港電台）

據公布，「新聞自由指數」調查於今年2月至3月進行，反映過去一年對新聞自由的評價。調查分為公眾和新聞從業員兩部分，以0至100評分，其中新聞從業員的指數為32.1分，較對上一年跌4.1分。

367名受訪的新聞從業員，9成認為香港新聞自由倒退，近7成受訪者表示，北京中央官員近年的言行強調「一國先於兩制」，使他們在報導時感到不安。有4成受訪者表示，上級有就關於香港獨立的討論向他們施壓，要求不作或減少報導。

至於受訪的超過1000名民眾，他們給予的香港「新聞自由指數」為42.6分，比前一年升0.7分，但仍是有調查以來的第二低分，受訪香港市民主要認為反送中運動引發的警民衝突情況減少，記者在前線遭遇暴力對待的危險相對降低。民眾給予其中3個分項的評分下跌0.5分至0.9分不等，包括是否有足夠法例確保記者採訪時可順利獲取所需資訊、媒體發揮的監察功效，及媒體立場表態的多元化程度。

一旦立假新聞法 恐影響傳媒運作

明報報導，警務處長鄧炳強較早前在立法會稱會調查以「假新聞」危害香港安全的人，引起外界關注港府是否將立法規管。記協主席楊健興表示擔心日後港府一旦訂立「假新聞法」，由港府裁定何謂「假新聞」，法例會被「武器化」，令業界自我審查的問題更嚴重，甚至影響傳媒日常運作。

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