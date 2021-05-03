香港失業貸款申請 財爺：3天破7000宗

香港部分行業的失業率仍高，「百分百擔保個人特惠貸款計畫」接受申請後的首三天，已收到約7000宗貸款申請。(中通社資料照片)

失業率高企，為失業人士而設的「百分百擔保個人特惠貸款 計畫」上周三起接受申請，首3天已收到約7000宗申請，主要來自物流運輸、零售及飲食等行業。有經濟學者提醒，貸款計畫原意是為有需要人士提供應急錢，獲得資金後，宜作為流動資金，不應用於投資。

大公報報導，年初的財政預算 案提出設立「百分百擔保個人特惠貸款計畫」，財政司司長陳茂波昨日在網誌指出，失業率雖然由歷史高位稍為回落，但部分行業的失業率仍高企，貸款計畫旨在為失業人士提供多一個輔助選項。首3天已收到約7000宗貸款申請，多家參與的銀行正積極處理。

至於電子消費券計畫，陳茂波表示，防疫抗疫基金正推出第二輪安裝電子付款設備資助計畫，受惠對象將擴大至持牌小販，成功申請者更可獲1筆過5000港元（約643.6美元）的資助，申請期至6月底，相信市民大眾亦能受惠。

此外，受到不少市民歡迎的通脹掛鈎債券（iBond），亦會在本月稍後時間推出。陳茂波重申，唯有成功抗疫，方能恢復經濟。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，隨着餐飲業陸續復市，七至八成工友已開工，行內的申請者實際上並不多，但普遍工友的收入，對比疫情 前減少二、三成。

從事散工的娟姐稱，沒有計畫申請貸款，因「借錢始終要還」，自己過去幾個月，收入並不穩定，只靠朋友介紹，在商場擺檔的臨時展銷攤位彌補家計。