強檢外傭 研續約打針 菲外長批港府歧視

全港30多萬外傭將於5月9日前接受強制檢測。圖為外傭於香港中環一檢測採樣流動服務站排隊接受檢測。（中新社）

日前有菲傭於社區感染變種病毒，全港37萬外傭9日前須強檢，並觸發港府研外傭續約時須接種疫苗 。菲律賓外長昨在社交媒體回應稱做法帶有歧視 。律賓駐港總領事斥做法歧視外傭，批評港府事前未作諮詢，他認為，若接種疫苗成為赴港工作的條件，則應涵蓋所有由外地赴港工作的人。

明報報導，勞工處昨回覆表示，港府一直就抗疫事宜與外傭來源地駐港總領事館保持聯繫，並感謝總領事館對各項抗疫措施的理解和協助。勞工處又表示，就日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，港府會繼續與相關總領事館保持聯絡溝通。

57歲男亡 6天前曾打科興

另據晴報報導，政務司司長張建宗在網誌撰文，強調措施是為保護外傭及僱主家庭，冀她們理解港府初心，且安老院舍等高風險行業員工亦同樣要強檢，不涉任何種族或身分歧視。

各區檢測 站昨續大排長龍，當中維園檢測站昨晨有逾百名外傭輪候，當中有人早於清晨6時到場。有外傭批評，港府「強檢強打」政策不公平；有外傭指看醫生費用高昂，未必能在接種前諮詢醫生意見。食衛局局長陳肇始指，明白港府外傭數量龐大，對全港短期檢測能力帶來挑戰，前日已完成逾11萬個檢測，會盡力增服務量。

港府連續2天本地零確診，2名印傭在酒店檢疫時確診，均無病徵，在抵港第7天的酒店取樣中確診，仍待分析是否變種病毒；初陽個案則少於5宗。另衛生署昨公布有57歲男接種科興疫苗6日後，昨凌晨於街頭不省人事，同日早上死亡；醫管局指他有高血壓、慢性阻塞性肺病，且身形肥胖，會再作因果評估；全港增至28人接種後亡。

臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅指，截至上月接獲29宗接種疫苗後面癱個案，22宗涉科興，以男性為主，或建議藥廠在指引上將面癱列入副作用。