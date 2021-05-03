香港保安局長：嚴防本土恐怖主義潛伏

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 保安局長李家超昨天撰文聲稱，「港區國安法 」實施不代表國家安全風險就此消失，必須嚴防本土恐怖主義的潛伏。他還說，有些人利用媒體、文化藝術等繼續灌輸「港獨意識」。

香港電台昨天報導，李家超在紫荊雜誌上撰文說，港區國安法實施「立竿見影」，社會大致回復正常，但不代表香港的國家安全風險就此消失。

他說，「港獨」分子雖然已經收斂，但沒有完全放棄，繼續以不同方式進行鼓吹和滲透。他批評有人利用媒體、文化藝術、刊物等繼續灌輸「港獨」意識、美化暴力。

李家超說，必須嚴防本土恐怖主義的潛伏，並指出自2019年至今共有20多宗涉及爆炸品、槍械或子彈案件，共拘捕92人，起訴其中38人。且要防範「自我激化」的人，這些人表面平常，但可突然變成「孤狼」，以恐怖行為造成嚴重死傷。

與此同時，他也表示要警惕「外部勢力」繼續插手破壞，勿讓治安風險演變成國家安全風險。

他還說，香港選舉制度改變是中央政府繼制定香港國安法後再一次出手，並強調中央兩次出手的組合拳，「顯示國家對香港的關愛」。

根據公開資料，紫荊雜誌屬於紫荊文化集團，為中國 的央企。