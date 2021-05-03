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港星旅泡將上路 首兩周機位爆滿 旅業盼下月加開航班

香港新聞組／香港3日電
香港與新加坡旅遊氣泡最快本月26日啓動。圖為新加坡街景。（歐新社資料照片）
香港與新加坡旅遊氣泡最快本月26日啓動。圖為新加坡街景。（歐新社資料照片）

香港新加坡旅遊氣泡最快本月26日啓動，香港旅遊業行業組織「旅遊業議會」主席黃進達在電台節目說，受到機位和客位限制，首兩星期機位已經爆滿，機票價格被炒貴，反映商務客和探親人士有需求，但旅行團則未必能很快成團。

香港電台報導，黃進達期望，下月加開兩地航班，讓市場供應充裕，減少旅客預算，到暑假時可望成團。當局正與十多個地方商討氣泡安排，包括港人熱門旅遊目的地泰國、日本和南韓，在新加坡氣泡落實後，再推展至其他地方。另外，港人到內地探親、出差和旅遊需求非常大，希望香港疫情盡快清零後，可與內地和澳門同步重新開放。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦在同一節目說，預期有少量富裕家庭到新加坡自由行，因此對業界生意幫助不大。他表示，澳門已與內地恢復通關約9個月，形容現時澳門人山人海，期望香港盡快清零，經濟自然會恢復。 

香港01報導，香港與新加坡「旅遊氣泡」，黃進達相信初步以商務及探親旅客為主，旅行社料於暑假開辦旅行團，旅議會亦正與港府爭取，復辦郵輪遊，當中部分設有負壓病房及檢測設備。

本地遊最快周末成團

另據明報報導，新加坡政府昨公布，當地新增39宗新冠病毒確診個案，當中14宗為本土確診病例。因疫情有反彈迹象，新加坡已於1日起收緊社區防疫措施，包括收緊購物商場及旅遊景點的人數限制等。

香港疫情放緩，旅行社可在「疫苗氣泡」下恢辦本地團，上周末已有29間旅行社、超過100團登記，相信最快本周末及母親節會成團。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，很多旅行社以接待外地遊客為主，參與本地遊的旅行社不多，目前業界情況仍相當困難，而旅遊巴司機疫苗接種不算理想。

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