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香港學者：港台將刪逾年舊片 難避「清洗紀錄」嫌疑

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港廣播處長李百全上任後連番整頓港台，日前有消息稱港台將刪除在YouTube臉書等平台播出逾一年的節目。港台表示有關安排是與官方網頁一貫做法看齊。有新聞學者稱官方若要「清洗」紀錄，要不是紀錄是錯誤，要不便是令當權者尷尬，不願見到繼續流傳民間流傳。

明報報導，港台節目製作人員工會表示，這些片段不但是同事心血，更攸關香港歷史，一些專題報導記錄民生變遷，一刀切僅提供一年重溫，殊為可惜。工會稱YouTube、臉書等平台沒有上載上限，看不到將節目下架的必要，而對於現代媒體管理，內容是最大資產，只有與眾分享才可發揮影響力，批評做法反其道而行。

據報導，港台去年起風波不斷，包括《頭條新聞》被通訊局裁定辱警投訴成立後停拍。對於港台決定刪走網上平台舊片，《頭條》主持曾志豪認為不合理。他指港台網頁聯繫港台伺服器，尚可稱有容量限制，但YouTube並無此限，很難令人相信這決定是基於技術原因，「只能夠扣連至處長新上任後，抽節目、大改革」。他說觀眾若認為節目做得好，例如《頭條》、《鏗鏘集》會不停在網上分享，「這是記憶的對抗」。他反問管方有何實際需要這樣做，「要清洗歷史，有什麼歷史不值得看？」

報導引述浸大新聞系高級講師呂秉權稱，港台此舉並非普通傳媒行為，而是帶有官方色彩的行為。他認為港台這樣做「相當不智，係此地無銀三百兩」，很難不令人質疑動機。

報導指出，他說，新聞和紀錄片是歷史初稿，下一代要透過它們認識歷史事件。他以反修例事件為例，有受當權者操控的出版集團，出版的書籍將反修例形容為「黑暴」，沒有清楚交代事件起因。他認為港台抽走舊節目，官方話語權會更強，而民間歷史和印象會褪色。

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