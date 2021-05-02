香港外傭1人感染全體強檢 港府挨轟歧視

香港示意圖。圖／shutterstock

一名在香港工作的菲律賓女傭日前確診變種病毒，且源頭不明，港府為此強制所有外傭昨起接受病毒檢測 。多個團體對此表示反對，批評這種做法涉及歧視 。

香港電台前天報導，港府要求全港外傭9日前接受強制檢測，並研究要求轉約或續約的外傭須接種疫苗 。據香港入境處數據，截至去年底，共有37.4萬名外傭在港工作。

報導引述當地外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，只有一名外傭感染變種病毒就將所有外傭視為「高風險群體」，是不公平及偏見。

她說，疫情爆發以來，沒有出現涉及外傭在假日期間聚會的感染群組，將感染源頭歸咎於外傭並不科學，任何人都有可能感染病毒。唐曉昕形容港府的相關政策是「懲處外傭」，並擔心會加劇對外傭的歧視，或被僱主拒絕在假日外出等。

另據立場新聞，針對港府的新措施，亞洲移居人士聯盟發言人比亞努維瓦在臉書撰文，「批評措施無恥及不人道，予以最強烈譴責」。

他並批評，港府以注射疫苗作為外傭續約條件是「勒索」，並指勞福局局長羅致光稱外傭可選擇不在港工作的說法「無恥」。

比亞努維瓦說，港府在未確認源頭前，強制整個移民工群體檢測及注射疫苗，是對移民家務工「最惡劣的歧視及社會區隔」。

他表示，稍早前有健身房、舞廳、餐廳等場所爆發疫情，港府也未強制全港從事相關行業的市民或使用者檢測及打針；這次針對外傭，「只因是容易下手的目標及替罪羊」，外傭被當作二等公民。

港府食物及衞生局局長陳肇始上午接受電台節目訪問時否認這項措施是「標簽外傭群體」，強調任何措施均「以風險為本」。