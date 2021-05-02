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專家：東涌菲傭病毒同印男 香港恐現2條變種病毒傳播鏈

香港新聞組／香港2日電
針對有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府要求全港外傭於5月9日或之前接受強制檢測。圖為中環採樣站，有逾千人排隊檢測。（中通社）
針對有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府要求全港外傭於5月9日或之前接受強制檢測。圖為中環採樣站，有逾千人排隊檢測。（中通社）

港大研究證實，日前確診新型肺炎、居於東涌的39歲菲傭，她的變種病毒基因排序結果，與早前香港首次在社區發現變種病毒個案、確診的印度裔男子相同。至於堅尼地道菲傭的病毒基因則不同，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒不排除香港有多於一條變種病毒傳播鏈。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，代表兩宗個案應該有關連，但由於兩人未有去過共同地方，很可能是印度裔男子在社區造成隱形傳播鏈，而兩人中間可能相隔一代傳播亦不出奇，但暫時未見到有大型傳播的機會。

香港電台報導，許樹昌表示，有關變種病毒傳染性較高，但由於部分人並無病徵，難以找到中間的傳播者。他表示，港府現時強制外傭檢測，希望能夠找到部分受感染外傭，又形容港府今次反應快，包括將菲傭所住地方的住客強制檢疫，希望減低病毒擴散風險。

針對有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府要求全港外傭於5月9日或之前接受強制檢測。圖...
針對有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府要求全港外傭於5月9日或之前接受強制檢測。圖為中環採樣站，有逾千人排隊檢測。（中通社）

他又說，港府已暫停部分外國高危地區來港航班，停止入口病源，認為暫時未有急切需要收緊其他措施，而印度裔男子進入社區已超過14天，但仍未有大型社區爆發，認為不用像反射一樣立即收緊社交距離措施。被問到今次個案會否引起新一波疫情，許樹昌認為仍要時間觀察，包括未來14天，在菲傭曾到的地方會否有人受感染。

另據明報報導，香港昨天沒本土確診，8宗確診全屬輸入個案。傳播力高的南非新冠變種病毒株疑正在港傳播，首名將變種病毒帶入社區、居佐敦的印度裔男子，結束檢疫約半個月後，東涌菲傭開始病發。

報導稱，二人的變種病毒基因相同，暫不知兩人的傳播關係，或是否另有隱形源頭令兩人感染。港大專家袁國勇認為，現時反映在入境防疫和檢疫措施有漏洞，促替最近離開檢疫酒店的人驗抗體，並追蹤接觸者，以堵傳播鏈。

變種病毒 香港 印度

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