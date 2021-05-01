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香港東涌檢測站現長龍 有人等候逾2.5小時

香港新聞組／香港1日電
衛生署衛生防護中心總監林文健會見傳媒時形容形勢非常險峻，會將病者居住大廈的所有居民，按照法例撤離檢疫21天。（中通社）
衛生署衛生防護中心總監林文健會見傳媒時形容形勢非常險峻，會將病者居住大廈的所有居民，按照法例撤離檢疫21天。（中通社）

香港大嶼山東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭及10個月大女嬰感染變種病毒。菲傭曾到的東薈城、富東街市等5處納入強制檢測，東涌多個流動採樣站昨數百人大排長龍。有人排了約2.5小時仍未完成檢測，批評安排差；一名中年女子排隊時疑中暑，需親友照顧。

明報報導，港府昨午於東薈城商場對出增設流動採樣站。食物及衛生局長陳肇始表示會繼續物色地點設更多採樣站，由於檢測人數眾多，檢測限期由今日延長至明日。

家有外傭的冼小姐昨和親友來檢測，她輪候約2.5小時，前方仍有多人排隊，估計仍要多排一小時。她不滿安排，稱檢測站不夠多。

東涌北流動採樣站由華大基因負責。華大基因曾驗出多宗假陽性，食衛局早前表示已暫停委派華大基因服務新的流動採樣站，亦不排除減少採用華大基因提供的其他檢測服務。食衛局回應，昨為華大最後一天負責東涌北流動採樣站，今起會轉為Prenetics。

映灣園第11座居民全陰性

港府前晚在映灣園第11座實施封區強檢，陳肇始表示約950名居民接受檢測，全部陰性，該廈居民被列為密切接觸者，要檢疫21天。衛生防護中心總監林文健表示，已為該外傭個案追蹤逾300名密切接觸者。

檢測 變種病毒 香港

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