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港大轟學生會政治化 收回會址 停止代收會費

香港新聞組／香港1日電
香港大學4月30日指學生會行事日趨政治化，切割與對方的關係，包括收回學生會會址等；圖為港大學生會去年舉辦「六四事件」集會活動畫面。（中央社資料照片）
香港大學4月30日指學生會行事日趨政治化，切割與對方的關係，包括收回學生會會址等；圖為港大學生會去年舉辦「六四事件」集會活動畫面。（中央社資料照片）

繼中文大學後，香港大學也切割與學生會的關係。港大昨天發表聲明指學生會行事日趨政治化，決定收回學生會會址及其他設施管理權、停止代收學生會會費。

北京官媒人民日報本月中曾發表評論，指港大學生會在北京出手「完善」香港政制以來，一再「發聲挑釁」，「囂張氣焰令人髮指」，又指學生會在「底線邊緣」試探，「如此學生會已到了非管不可的時候」。明報報導，港大學生會4月曾發聲明，對人大常委會「親自終結香港選舉制度表示強烈憤慨」；又向校長張翔發公開信，批評校方與當局商討校內推行國安法及國安教育，「向政權折腰，甘作傀儡，扼殺學術」。

港大聲明表示，學生會作為一個獨立於港大的註冊社會團體，近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳平台，公開發表煽動性及可能涉及違法的言論，並且對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信。

聲明指學生會令大學的整體利益和聲譽蒙損，校方對其偏激言行予以強烈譴責。

聲明指出，基本法作為香港法治的基石，在保障大學學術自由、個人言論和結社自由的同時，也有保護國家安全的條文，而大學不是法外之地，有責任維護全體教職員和學生的福祉。

聲明批評學生會一方面使用學校提供的服務和場所，另一方面則漠視校方的勸喻和整體港大社群利益，其所作所為給大學帶來違法風險。

香港大學4月30日指學生會行事日趨政治化，切割與對方的關係，包括收回學生會會址等...
香港大學4月30日指學生會行事日趨政治化，切割與對方的關係，包括收回學生會會址等。（中新社）

大學與學生會關係近年愈趨緊張，今年2月，中大也曾發表聲明，對學生會採取了類似行動。

明報報導，2003年港大學生會會長、民主思路前聯席召集人麥嘉晉稱，學生會在不同年代都參與社會運動，過往亦有上街或涉暴力的行動，非今時今日才出現，惟今次校方針對學生會的行動在過去數十年從來未見，處理手法是否令人信服見仁見智，他相信相關措施會為學生會造成「陣痛」。

據報導，港大決定暫停代學生會收會費、1987年港大學生會會長、港大校友關注組副召集人麥東榮說，日後部分學生或因沒交會費而不屬學生會會員，削弱該會代表性，批評校方「以行政措施執行政治任務」。 麥又稱，據其了解學生會有數千萬元資產，並存在獨立戶口，料該會運作短期內不受影響。

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