佔中九子上訴遭駁 戴耀廷續服刑 黃之鋒認六四非法集結

戴耀廷等9人因捲入「佔中」案，前年被判串謀犯公眾妨擾等罪名成立，各人提出上訴，4月30日遭駁回。圖為戴耀廷由懲教署人員押送前往法院資料照片。（中新社資料照片）

香港 大學法律系前副教授戴耀廷等9人因捲入2014年「佔中」運動案，前年被判串謀犯公眾妨擾等罪名成立並被判刑，各人不滿定罪及判刑而提出上訴，但昨天遭上訴庭駁回。與此同時，泛民主派26人去年參加未經批准舉辦的「六四 」燭光晚會，其後被起訴非法集結等罪。香港眾志前祕書長黃之鋒 等4人昨天在法庭承認控罪，案件預定5月6日宣判。

戴耀廷等人前年被判串謀犯公眾妨擾罪、煽惑他人犯公眾妨擾等罪名成立，分別被判監、緩刑或社會服務令。9人早前提出上訴，上訴庭今早頒下書面裁決，駁回各人的定罪上訴以及兩人的刑罰上訴。明報報導，除了戴耀廷外，其餘已服刑完畢，而正因民主派初選案還押的戴耀廷，昨須返回監獄繼續服刑。

綜合媒體報導，2014年9月底，戴耀廷、前中文大學社會學系副教授陳健民和牧師朱耀明在金鐘政府總部外布啟動「佔中」，以爭取民主普選。這場運動持續了79天，期間支持者與警員不時爆發衝突。當局其後起訴戴耀廷等9人，罪名包括串謀犯公眾妨擾罪等。

前年4月，西九龍裁判法院裁決戴耀廷、陳健民和朱耀明串謀公眾妨擾罪名成立，其餘6人也各有罪名成立。迄今，陳健民、邵家臻、黃浩銘已服刑完畢，戴耀廷服刑約4個月時獲准保釋等候上訴。

泛民主派26人去年參加未經批准舉辦的「六四」燭光晚會，黃之鋒等四人4月30日在法庭承認控罪。圖為黃之鋒由懲教署人員押送前往法院的資料照片。（中新社資料照片）

此外，六四非法集結案昨天在區域法院審理，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴在庭上認罪；前立法會議員朱凱迪此前曾表示會認罪，但昨天改稱仍在考慮中。

法官押後朱凱迪的案件至6月11日與其他被告一併處理。至於黃之鋒等4人已認罪，預定5月6日宣判，還押候訊。

當局去年以疫情為由，首次禁止支聯會舉辦集會，但支聯會和泛民人士不理會禁制，當晚仍到場集會。警方其後拘捕黃之鋒、支聯會主席李卓人和壹傳媒集團創辦人黎智英等26人，並起訴各人參加非法集結或煽惑他人參與未經批准集結等罪。

在26名被告當中，眾志前主席羅冠聰及浸會大學學生會前副會長張崑陽已遠赴海外，法庭已對兩人發出拘捕令。