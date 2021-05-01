中大調查：逾半港青決意移民 較2018年增10個百分點

香港中文大學一項最新調查顯示，受訪的香港青年，半數決意移民。圖為港人在抗議活動時，高舉英國國民（海外）護照（BNO）。（路透資料照片）

香港 本來就是個移民 城市，人們來來去去，已有百年。又以來因各異，有了去勢的不同。近日香港人移民再引很多議論，因其出現的動向，關注點也與過往有了不同。

今天的香港社會與一年前已有極大的不同，治政者說是平靜落來，民間則有說法是一片冷感。在這個背景下，香港中文大學一項最新調查引起一定範圍的討論，受訪的香港青年，半數決意移民。

可能是因移民再成為港人私下話題，國際獅子總會中國港澳303區委託香港中文大學亞太研究所，在3月至4月初，訪問了800零3名15至30歲的香港青年。以10分為滿分，香港青年對香港社會未來的樂觀度評分僅2.95分，較2018年同類調查的4.37分下跌近半。香港青年對自身未來整體生活狀況也不樂觀，較上次調查大減1.26分。

最關鍵的數據還在於，57.5%的受訪者表示，非常希望和很希望移民，較2018年增加約10個百分點。

這個調查對象是還沒有走的，事實上移民走的已有不少，也引起一些關聯性的變化，先說兩個小變，首先是中小學之變。有媒體報導、香港中近期都出現退學潮，在香港這種城市，中小學生退學的主因，當是跟隨父母離開香港。客觀分析，可能有父母移民帶子女走的，可能有外資公司撤退，還有可能是愛國人士移居廣東大灣區或回老家的。

據教育局 的數據，在最近的一學年，全香港中、小學至少減少1萬9000名學生，減幅達3.27%。單計國際及私立學校，流失率更高達7.45%。近期教育界傳出有學校可能出現整併動作，原因就是預計下一學年學生可能減少，其中一個原因是移民。

再說一個既有趣又悲涼的，有趣的是香港出現新的移民公司，那叫寵物移民公司，有個案說寵物移民海外，最多要花掉20多萬港元（約逾2.6萬美元）。因移民的中產多了，再貴也要帶寵物走，目前香港寵物移民公司生意好做了，據說近月接到的生意查詢，較去年大升5成。

有錢的就辦寵物移民，沒錢的只好拋棄寵物。香港拯救遺棄動物中心說，近期有關的查詢急增4成，因好多主人要走，棄養寵物增加，需要收容量大增，拜託不走的人多收容一點。