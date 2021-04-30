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港現首宗本土變種病毒 菲傭染疫

香港新聞組／香港30日電
東湧映灣園悅濤軒11座一菲傭染疫，居民在撤離前接受檢測。（中通社）
東湧映灣園悅濤軒11座一菲傭染疫，居民在撤離前接受檢測。（中通社）

香港社區出現第4宗變種新型冠狀病毒個案，衛生署「很有理由相信」是首宗源頭不明的變種本地個案。

綜合媒體報導，港府昨晚突然圍封東涌映灣園悅濤軒第11座，因一名39歲菲傭檢測後發現確診，該名菲傭前年抵港近日並無外遊紀錄，23日開始咳嗽，三天後才到屋苑內一家私人診所求醫，27日才到東涌北公園的流動站採樣，昨日確診，即發病至確診拖約一周時間。

染疫菲傭病發後在社區逗留5天、病毒量高，初步與南非變種病毒株相似，並驗出N501Y和E484K變異，雇主一家前晚起檢疫，10個月大女嬰昨輕微腹瀉並證實染疫，基因排序有待分析；女嬰父母分別為任職旺角全邁進心理服務中心的心理學家，以及東涌靈糧堂秀德小學4B班教師，二人檢測呈陰性。東涌映灣園第11座約400戶須檢疫。

有醫師推斷菲傭由同鄉群組感染機率較大，擔心病毒已在外傭群體散播，建議外傭每周接受強制檢測，為期一兩個月。

衛生防護中心總監林文健昨日稱，菲傭在社區生活一段時間，很有理由相信屬源頭不明本地個案，當局會嚴陣以待處理，暫看不到她與早前3宗變種個案有關。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，菲傭或透過接觸的人感染，不排除社區有隱形個案。

檢測 變種病毒 香港

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