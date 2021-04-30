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香港年輕人拒打疫苗 派對房間生意淡薄

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

疫苗氣泡下，酒吧重開的條件是員工及顧客均接種新冠疫苗，昨首日復業，有酒吧業人士稱生意不算多，有人獲悉入酒吧要打針便不訂枱，另有人無法出示針卡，只出示預約紀錄。

香港01報導，香港派對場地協會會長林漢然估計，派對房間數目比疫情前減少30%，而80%亦已曾轉手。他表示，由於業界主要做預約生意，很多員工都是兼職性質，不會為上班而打針；加上年輕人占客群超過七成，然而不少年輕人對接種疫苗十分抗拒，預料即使獲准重開，對生意幫助亦很微，其公司暫時亦沒有預約。他批評，政府的防疫措施不公平，如麻雀館顧客就沒有接種疫苗的要求。

明報報導，蘭桂坊酒吧The Nest市場部經理胡小姐表示，重開首日預約人數不多，部分人來電時聽到要打針，便不訂枱，部分不知要打針，料初期生意不會很多，需時讓顧客了解運作，「但重開對同事是好消息」。她說不少外籍人士不熟悉甚至不知道新措施，有人到場時只能出示預約打針紀錄，未能展示針卡供掃描，被職員拒入場。有客人則不明白為何入酒吧的酒客須打針，但光顧同樣可飲酒的食肆則毋須打針。

酒吧業協會主席錢雋永預計，酒吧即使重開只有以往一成生意額，過百間酒吧會向顧客派100港元現金券。

疫苗 香港 疫情

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