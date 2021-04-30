印度疫情慘 港延長禁飛令 5/1起尼泊爾也禁著陸香港

港政府進一步收緊地區航班「熔斷機制」，將禁止所有從尼泊爾來港的民航客機著陸香港及禁飛印度。（中通社）

全球疫情嚴峻，港府進一步收緊地區航班「熔斷機制」，宣布5月1日凌晨起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機著陸香港 ，並延續印度、巴基斯坦、菲律賓的「禁飛令」。

香港電台報導，港府表示，在經收緊的地區性航班「熔斷機制」下，將延續禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機著陸香港的措施，並由5月1日凌晨零時起禁止所有從尼泊爾來港的民航客機著陸香港。尼泊爾亦會自同日起與上述三個地區同樣被列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高風險指明地區，曾在該些地區逗留的人士會被限制登機來港。

港府於4月14日開始實施地區性航班「熔斷機制」。在此機制下，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在七天內共有五名或以上乘客經抵港時的檢測 確診並帶有N501Y變種病毒 株，港府將引用第599H章禁止所有從該地區來港的民航客機著陸香港14天，同時亦會將相關地區列為第599H章下的極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。

另外，鑑於全球疫情持續反覆，港府經考慮地區性航班「熔斷機制」的實際運作情況後，將調整機制，除考慮N501Y變種病毒株外，其他有機會為香港公共衛生，帶來相若風險的相關病毒變種，亦會包括在考慮之列。

而在機制方面，也會增設一項並行準則，即如7天內共有10名或以上乘客，經任何檢測，包括檢疫期間的檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株或相關病毒變種，亦會觸發「熔斷機制」。同時，為更審慎處理機制下的復飛安排，港府會每兩星期作風險評估，全盤考慮相關地區的疫情、疫苗接種率、新變種病毒的流行程度等因素，再決定是否適合撤銷「熔斷」要求，機制不會自動撤銷。

港府發言人表示，為更具針對性地從源頭堵截病毒輸入香港，經收緊的「熔斷機制」是維護香港公共衞生的必要措施。政府會繼續密切監察情況，在有需要時進一步調整各項與外防輸入相關的安排。