大裁員後 香港國泰航空再提自願離職計畫

國泰航空公司繼去年進行資本重組及大幅裁員後，再向員工提出自願離職計畫。(歐新社)

因新冠疫情 而陷入經營危機的香港國泰航空公司繼去年進行資本重組 及大幅裁員後，28日又向員工提出自願離職計畫。

綜合媒體的報導，自願離職的員工最多可獲六個月工資的賠償，另有兩個月房屋津貼等補償；國泰航空即日起接受員工的離職申請，5月12日截止。這項計畫的對象包括機師和空服員等。

據報導，國泰航空向員工發出信件指出，國際旅遊的需求和復甦步伐存在非常大的不確定性，預期仍要大幅削減航班，必須審慎管理業務。

國泰航空回覆媒體查詢時表示，目前經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務，預計中短期都不會有明顯改善。

疫情衝擊全球旅遊業，國泰航空也深受打擊。去年中，國泰航空進行資本重組，對外融資390億元（港幣，下同，約50.4億美元），其中港府向國泰注資292.5億元，其餘透過供股向公眾集資。

同年底，國泰航空宣布全球裁員8500人，其中駐港員工有5300人，旗下有35年歷史的港龍航空公司更即時停營，2500名員工在辭退之列。

另據明報報導，香港和新加坡 下月26日將啟動「旅遊氣泡」。根據國泰航空和新加坡航空網站資料，國泰6月5日前出發的機票已售罄，而新加坡航空6月9日前出發的機票亦已售罄。5月26日至6月9日期間港星兩地每日各有一班航班來往，每班最多接載200人；若兩地疫情持續穩定，6月10日起兩地將增至每日各兩班航班來往。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，港星去年曾啟動旅遊氣泡，但未能成事，已累積大量旅客需求，故今次啟動後，大批因商務、探親等前往新加坡的旅客立即預訂機票，令供應極為緊張，相信要待一至兩個月後供應增加後，才有望緩和。