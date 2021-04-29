大裁員後 香港國泰航空再提自願離職計畫
因新冠疫情而陷入經營危機的香港國泰航空公司繼去年進行資本重組及大幅裁員後，28日又向員工提出自願離職計畫。
綜合媒體的報導，自願離職的員工最多可獲六個月工資的賠償，另有兩個月房屋津貼等補償；國泰航空即日起接受員工的離職申請，5月12日截止。這項計畫的對象包括機師和空服員等。
據報導，國泰航空向員工發出信件指出，國際旅遊的需求和復甦步伐存在非常大的不確定性，預期仍要大幅削減航班，必須審慎管理業務。
國泰航空回覆媒體查詢時表示，目前經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務，預計中短期都不會有明顯改善。
疫情衝擊全球旅遊業，國泰航空也深受打擊。去年中，國泰航空進行資本重組，對外融資390億元（港幣，下同，約50.4億美元），其中港府向國泰注資292.5億元，其餘透過供股向公眾集資。
同年底，國泰航空宣布全球裁員8500人，其中駐港員工有5300人，旗下有35年歷史的港龍航空公司更即時停營，2500名員工在辭退之列。
另據明報報導，香港和新加坡下月26日將啟動「旅遊氣泡」。根據國泰航空和新加坡航空網站資料，國泰6月5日前出發的機票已售罄，而新加坡航空6月9日前出發的機票亦已售罄。5月26日至6月9日期間港星兩地每日各有一班航班來往，每班最多接載200人；若兩地疫情持續穩定，6月10日起兩地將增至每日各兩班航班來往。
旅遊界立法會議員姚思榮認為，港星去年曾啟動旅遊氣泡，但未能成事，已累積大量旅客需求，故今次啟動後，大批因商務、探親等前往新加坡的旅客立即預訂機票，令供應極為緊張，相信要待一至兩個月後供應增加後，才有望緩和。
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