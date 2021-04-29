香港高中公社科首見教師用書 保留公民抗命刪佔中

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 高中通識教育科今年9月將被「公民與社會發展科」取替，惟至今尚未推出官方課程指引及經評審教科書。名創教育出版社近日陸續向學校派發新科「一國兩制下的香港」的教師用書，不過仍欠缺與國安教育的學習重點，甚至尚沿用舊有行政長官及立法會選舉方式。至於關於法治的部分，公民抗命議題雖然獲得保留，但已刪減所有具體例子如佔中行動。

中新網報導，特首林鄭月娥 28日表示，香港的國民教育有缺失是不爭的事實，港府很有決心必須對此加以改善。她指出，香港的公民和社會發展課程，其中有三分之一將會學習今日中國。

她還說，香港國安法也要求加強國安教育，所有這些工作都在不斷推進，但教育工作無法立刻看見成效，她呼籲香港各界共同努力。

另據香港01報導，有資深通識科教師表示，教育局 至今未推出公社科詳細課程指引，令教師難以得知課程具體設計及要求；即使出版社有參考書，現階段也難以選書。

教育局回覆表示，有關參考教材仍未按要求送審，並不在「適用書本表」之內，對於有出版社以「課本」形式編印，形容極可能會對學校或公眾造成誤會，對此表示深感遺憾，並會與有關出版社商榷。

新學年推出的公社科設有三大主題，包括「一國兩制下的香港」，參考名創教育出版就有關主題出版的教師用書，參照官方課程框架，目前尚欠涉國安教育、香港回歸歷程及兩地憲制關係的三個學習重點，僅稱「參考教育局推出的材料編制相應教學配套，以供用家使用。」

至於在特別行政區的政治體制部分，教科書樣本未及更新行政長官及立法會選舉辦法。

比對同一出版社的通識科及公社科教科書，公社科新教材已刪走社會政治參與議題，新書在講述法治的部分，保留對「公民抗命」的描述，但已刪走所有舉體例子，包括2005年民間電台事件、佔領中環行動等；又刪除青少年參與社會及政治事務的例子，例如2010年反高鐵行動、2012年反「國教」行動。

另外，樣本參考書亦無再提及有關政府提請人大釋法，對司法獨立影響的爭議，和香港法治制度爭議的段落。