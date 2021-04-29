嚴厲譴責民主派舉動 港府批遭故意曲解

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 保安局對民主派的舉動高調地多次作出「強烈譴責」。局方發言人說：「有團體近日對條例草案下賦權保安局局長就運輸工具提供乘客資料訂立規例的條文，故意曲解為限制香港居民的出入境自由，透過情緒化和敵對的言辭，嘗試散播謠言，蠱惑人心，製造社會矛盾。我們對此作出嚴厲譴責，並強調任何人需要為自己的言行負責，而市民亦須對誤導和抹黑的信息提高警惕。」

BBC報導，局方強調，此次修例是希望更有效處理困擾香港多年的免遣返 聲請問題。據港府數字，目前有超過1.3萬名聲請人逗留香港，在已完成審核的聲請中，99%的個案不獲確立。保安局表示，港府近年平均每年花費10億港元（約1.29億美元）在這個問題身上，這些人當中涉及「打黑工」、搶劫、傷人等罪行，帶來治安問題，質疑一些團體對此問題視而不見。

香港港府解釋，賦權保安局局長就運輸工具提供乘客資料訂立規例的條文，其做法是由國際民用航空組織提出，港府是希望履行「國際民用航空公約」下的國際責任，推行「預報旅客資料系統」，從而提升國際民航保安。根據「公約」規定，航空公司在航機起飛前，要向目的地的入境部門提供乘客和機組人員資料。

歐美當局也有要求航空公司提供相關資料，但歐盟 指引訂明，除了涉及恐怖主義和嚴重罪行外，不得使用有關資料去拒絶入境，而任何限制出入境的決定，都不能夠是基於一個人的政見。

香港保安局副局長區志光表示，港府在修例前，本來就有權決定容不容許個別人士入境，修例後就可以在旅客登機前，先評估對方「對香港安全有沒有構成威脅」，可以「早一點通知航空公司不讓他飛過來」，因而並沒有擴大權力。他強調，條例修訂符合入境處處長行使權力時「亦會非常小心」。

針對大律師公會的憂慮，保安局強調，按照一般做法，在「主體法例」中訂明的賦權條文一般會「較為概括」，其後擬備的附屬法例會訂明具體細節和清晰條文，制定有關規例的過程亦須再經立法會審議和通過，而香港居民出入境自由已受「基本法」保障，港府確定所有條文符合人權條文和「基本法」，因此認為主體法例不會對香港居民的權利造成任何影響。