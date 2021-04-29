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香港民主派形容「鎖港條例」 在港外交官也憂慮

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港立法會28日以39票贊成、2票反對通過「入境條例」修訂草案，容許保安局局長賦權入境處處長，「指示某運輸工具可或不可運載某乘客」。民主派陣營擔心，該條例修訂令港府可隨意禁止任何人出入境，影響香港市民的出入境自由，形容是次修訂為「鎖港條例」。路透報導，身在香港的外交官也對條文感憂慮。

BBC報導，香港大律師公會亦發表聲明，質疑修例賦予入境處處長不受約束的權力，或限制港人及其他人離開香港。

外界擔心，此次修例只是以「難民」問題作為掩飾，實質是給予入境處處長更大權力，以政治考慮限制民眾出入境。

民陣、支聯會及由眾多民主派工會組成的「關注鎖港條例工會聯合陣線」發言人鄧建華表示，港府把條文焦點放在難民身上是想「混淆視聽」，條文並沒有訂明特定人士，意味任何人都被包括在內。一個無罪之身的香港居民，他本不應被拒入境，但入境處會否把他視為敏感人士，而令他無法回香港？

港府以「附屬法例」將會有具體細節來辯稱「主體法例」寫法沒有問題，鄧建華反駁稱，港府事實上隨時修改「附屬法例」，擴大當中包含的對象，只要「主體法例」通過，就已是擴大了港府的權力。

「逃犯條例」修訂案的翻版？

英國倫敦大學亞非研究學院法學院博士候選人黎恩灝在「明報」撰文形容，這次修例的過程是「逃犯條例」修訂案的翻版。 他認為，這次修例是政權「將香港問題國安化、反恐化」的工程之一，港府引用的國際民航保安規定，實質是以反恐為主，而自「反修例」運動後，香港建制陣營多番提及「本土恐怖主義」風險，可見今次修例，同樣與國安反恐有極大關聯。

他說：「而香港國安體制針對什麼人，社會大眾亦相當了解。」

香港 倫敦 英國

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