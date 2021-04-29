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港修例可禁黑名單入境 要航空公司抵港前提供乘客資料

香港特派員李春／香港29日電
香港28日通過新法案，可禁指定人士到港。（中通社）
香港28日通過新法案，可禁指定人士到港。（中通社）

香港立法會昨通過修訂入境條例，賦權香港當局要求航空公司在航班抵港前，提供乘客資料及有權禁止「黑名單」到香港。

香港立法會28日用約兩小時審議，即三讀通過「2020年入境修訂條例草案」，新修例將於今年8月1日實施。這次修訂，除當局強調是為提高入境處審核免遣返聲請個案的效率，更引人注意的是賦權香港港府保安局，要求航空公司在航班抵港前，向入境處通報乘客資料。新條例同時授權香港入境處，可要求航空公司禁載個別乘客。

在此之前，香港民主派曾批這一條例修訂是「鎖港條例」，質疑會牴觸香港市民出入境自由。也曾有輿論擔心港府修訂條例，與移民潮起，港府要禁止市民出境相關。

港府保安局局長李家超稱，港府日後需另行制定附屬法例，訂明適用的航班，屆時會列明只適用於前往香港的航機，又批評有人刻意歪曲草案條文及散播謠言。

李家超說，有關修訂是執行國際民用航空公約的要求，以推行預報旅客資料系統。目前已經有90多個國家實行，包括英、美、澳、加等國，重申修訂只針對出發前往香港的航班，不影響香港居民受基本法保障的出入境自由。

香港新聞組／香港29日電

綜合媒體報導，香港大律師公會2月曾發表聲明，要求港府澄清草案「不會對香港居民和有權進入並逗（停）留香港特別行政區的人士的權利造成任何的影響」。

經濟民生聯盟的立法會議員梁美芬向媒體說，條例只針對「假難民」。她並讚揚港府近年就處理假難民事宜時果斷行事。

民主建港協進聯盟的立法會議員葛珮帆說，香港被「假難民」問題困擾多年，近年更影響司法機構運作，強調有必要修法。

最近幾年，不少非洲民眾入境香港後，隨即申請難民身分，對港府資源和工作造成一定壓力。

香港 遣返 移民

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