進擊大灣區 香港新地1天連奪港粵2地 涉資21.9億美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 新地近年銳意增加香港及珠三角的土儲，昨日一天內連奪香港及廣州共2幅地皮，涉資逾170億元（港元，下同，約21.9億美元）。其中，以86.14億元力壓長實、恒地等9家財團，奪得香港上水古洞北首幅官地，每方呎樓面地價約7184元，較市場預期上限高達4成。

文匯報報導，新地表示，項目將會興建中小型單位，預算 總投資 額為180億元。另外，集團同日還投得廣州南站核心區地皮，涉資約84.74億元，計畫發展成如香港高鐵西九龍站項目般的另一個地標性交通樞紐綜合項目。新地指出，國家在「十四五規畫綱要」中表明積極穩妥推進粵港澳大灣區建設，集團對大灣區的發展前景充滿信心，一直積極物色合適的投資項目。

近日樓市復熾，黃竹坑站新盤呎價高見3.8萬元，連帶地價亦水漲船高，在新界擁有最多項目的新地，昨日以86.14億元中標上水古洞第25區用地，每方呎樓面地價約7184元，較市場預期上限的60億元，高出逾43%。上述地皮是港府新界東北新發展區首幅推出招標的地皮，鄰近規畫中的北環線古洞站，占地約20萬方呎，可建樓面約119.9萬方呎，當中設有20萬方呎商業樓面，惟交通配套相對落後，目前只有少量交通工具前往。早前市場估值約48億至60億元，每方呎樓面地價約4000至5000元。

翻查資料，新地今次古洞北地皮的中標價，亦創新界歷來官地拍賣價之最。而第二貴的地皮亦由新地創下，為2019年2月投得的大埔白石地皮，中標價63.09億元。

新地副董事總經理雷霆表示，集團對於投得古洞北地皮感到很高興，認為此處將來是雙鐵路交匯站，位置相當優越， 未來同區亦有足夠的生活同就業配套。集團會興建中小型單位，預算總投資約為180億元。