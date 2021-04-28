香港確診連5天個位數 再增1人打針後亡

香港27日新增8宗新冠確診個案，其中5宗為輸入個案，3宗與本土個案有流行病學關連。圖為旺角麥花臣球場檢測中心。（中通社）

香港 新冠病毒確診宗數連續5天錄單位數，昨新增8宗確診，包括3宗本地相關個案，以及5宗輸入個案，另有少於5宗初步確診。但再多1人注射新冠疫苗 後死亡，香港累計26人打針後離世，5人打復必泰，21人打科興。衛生署稱至今沒有臨牀證據顯示事件由疫苗引起。

3人驗出變種病毒 株

明報報導，昨有3人驗出N501Y變種病毒株，均為日前確診居住將軍澳新寶城4座的60歲退休男的朋友，他們曾密切接觸。60歲男是31歲幼稚園女教師同住者，24日確診。3人都沒入檢疫中心，前往社區檢測中心驗出陽性。至於為何沒檢疫，衛生署稱正就3宗個案做流行病毒調查。

據報導，其中昨公布確診的51歲男入住尖沙嘴帝苑酒店，報稱22日至25日曾到5間食肆，包括與同日確診的39歲男到荃灣海之戀商場海天花園酒家，亦曾於24日到元朗嘉湖山莊樂湖居。

報導稱，西營盤華美達海景酒店一個月內有3間房5人確診，包括完成檢疫後驗出N501Y的外傭。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，外傭病毒量低，未能做整全病毒基因排序，其病毒暫時與鄰房3人不同，未能確定、亦無法排除酒店有否傳播。他建議當局應在檢疫期頭尾安排抗體測試，以免走漏。

報導指出，昨天再多一人注射新冠疫苗後死亡。衛生署昨公布，一名患肺纖維化、骨質疏鬆及胃炎的74歲女子，本月7日接種第二劑輝瑞疫苗（BioNTech、復必泰），因咳嗽及呼吸困難4月19日入住東區尤德夫人那打素醫院。病人4月25日、打針18天後因肺炎離世。