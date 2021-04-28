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香港復辦本地遊限30人 最快5月1日出團

香港新聞組／香港28日電
香港本地遊最快29日起可恢復舉辦最多30人的本地旅行團。圖為昂坪360。（中通社）
香港本地遊最快29日起可恢復舉辦最多30人的本地旅行團。圖為昂坪360。（中通社）

疫苗氣泡新措施下，本地遊最快明天起可恢復舉辦最多30人的本地旅行團，導遊至少須接種一劑疫苗，旅客須用安心出行，但沒規定要打針。若員工因健康理由不宜接種，可提交申報表及醫生證明，並在出團前七天內接受檢測測試。業界代表稱，約三成從業員已接種第一劑疫苗，最快5月1日出團。

大公報報導，港府昨公布，香港持牌旅行社可向旅議會重新登記舉辦本地遊旅行團，重開本地遊的旅行社員工，需完成接種第一劑疫苗，本地團連同旅行社前線員工在內，總人數不得多於30人。若員工因健康理由未能接種，可透過填寫申報表及醫生紙證明，並在帶團前七天接受病毒的核酸檢測。

旅遊業議會主席黃進達表示，議會明日起可為業界登記重新辦團。他稱港府最新公布的安排，較早前討論時更有彈性，例如一周一檢，可較方便業界安排人手。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，從業員整體約一成已完成打兩針，另有約三成從業員已接種第一劑疫苗。由於本地旅遊團登記需要向旅議會登記，需時一至兩天，估計首團最快於5月第一或第二個星期成團。他透露，由於臨近夏天，屆時會推較多如參觀博物館等團。

香港旅行社協會主席胡景豪表示，所有旅行團產品均已準備就緒，例如在旅遊巴上張貼安心出行二維碼等，惟需待有意於5月帶團的導遊接種疫苗。他預計5月1日或2日可以成團，5中每天可以有約60至70團出團。

旅遊發展局表示，旅發局將盡快推出第二輪「賞你遊香港」。至於去年12月受疫情影響而暫停的首輪「賞你遊香港」，約100個旅行團涉及約2500名參加者，預計最快可於5月內恢復出團。各有關旅行社會陸續聯絡團友，通知最新安排，所有參加者均須遵守港府的最新防疫要求。

疫苗 香港 檢測

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