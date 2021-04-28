我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

香港「疫苗氣泡」29日上路 食肆4級制 允宴會招待100人

香港新聞組／香港28日電
港府公布29日起食肆將以「疫苗氣泡」為基礎，採用四種運營模式，按程度放寬營業限制。（中通社）
港府公布29日起食肆將以「疫苗氣泡」為基礎，採用四種運營模式，按程度放寬營業限制。（中通社）

香港疫苗氣泡」明天實施，市民打一針可在多個處所通行。食肆將按員工及顧客接種疫苗的程度分四級制。員工及客人若均已打針，堂食最長延至凌晨2時，最多8人一枱，宴會可招待100人；酒吧等亦可復業，不過沒放寬4人限聚令。民主黨醫療政策發言人袁海文認為「很複雜，很擾民」。

限聚令未放寬

明報報導，食物及衛生局長陳肇始昨公布，明日起生效14天的社交距離措施，食肆在疫苗氣泡下將分4類，當中A及B是現行模式，即每枱限2人及4人，堂食限經營至晚上6時及10時；新增C及D類要求客人須用安心出行、員工須打針。C類食肆可整個處所或部分範圍畫為「特定範圍C區」，該區域可延長堂食至午夜12時，最多6人一桌。

據報導，D類食肆要員工完成接種兩劑疫苗及過了14天，可在處所畫分「特定範圍D區」，進入D區的客人要最少打一針；宴會上限提升至100人，參加者亦須最少打一針。食衛局常任祕書長劉利群補充，若宴會客人未能打針，可申報並交醫生證明，但此不適用於普通進入D區的「散客」。

報導稱，另外，酒吧、卡拉OK、派對房間、麻將天九耍樂處所可重開，除了麻將館，其餘處所顧客都要最少已打一針。至於婚禮、周年股東大會、宗教聚集都獲放寬，條件同樣要求參加者要完成接種第一劑疫苗。

報導指出，另外，雖然部分群組聚集放寬，但限聚令依然維持4人，陳肇始回應稱，放寬要逐步及有序。

港府公布29日起食肆將以「疫苗氣泡」為基礎，採用四種運營模式，按程度放寬營業限制...
港府公布29日起食肆將以「疫苗氣泡」為基礎，採用四種運營模式，按程度放寬營業限制。（中通社）

報導說，袁海文認為港府的邏輯有嚴重問題，質疑市民已打兩針應該更安全，為何仍須強制用安心出行才可到C或D區，「安心出行能特別有效消滅晚上10時至凌晨2時的病毒？」他又說，新措施安排很複雜，對沒足夠時間了解的市民更難理解。

報導稱，飲食業早前見港府後一度透露員工申報不宜打針不用醫生紙，但港府昨公布員工若不適合打針要提供醫生證明。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計大型食肆如酒樓、酒店餐飲場所會有較大意欲升級到C或D類，小型食肆難分區，「基本上無可能做到要求」。他認同程序繁複，但業界會盡量配合。

疫苗 香港 社交距離

上一則

香港支聯會：結束一黨專政 林鄭：要尊重執政共產黨

下一則

「熟蛋孵出小雞」論文作者竟收費1.2萬元 教「土遁」、「火遁」

延伸閱讀

世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑

世界OnAir／嬌生疫苗恢復接種...能否安心打 醫師解惑
怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多

怎樣才算是完全接種疫苗？完全接種疫苗好處多多
香港支聯會申辦「六四」晚會 康文署：暫停處理申請

香港支聯會申辦「六四」晚會 康文署：暫停處理申請
疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦

疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗