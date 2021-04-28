香港「疫苗氣泡」29日上路 食肆4級制 允宴會招待100人

港府公布29日起食肆將以「疫苗氣泡」為基礎，採用四種運營模式，按程度放寬營業限制。（中通社）

香港 「疫苗 氣泡」明天實施，市民打一針可在多個處所通行。食肆將按員工及顧客接種疫苗的程度分四級制。員工及客人若均已打針，堂食最長延至凌晨2時，最多8人一枱，宴會可招待100人；酒吧等亦可復業，不過沒放寬4人限聚令。民主黨醫療政策發言人袁海文認為「很複雜，很擾民」。

限聚令未放寬

明報報導，食物及衛生局長陳肇始昨公布，明日起生效14天的社交距離 措施，食肆在疫苗氣泡下將分4類，當中A及B是現行模式，即每枱限2人及4人，堂食限經營至晚上6時及10時；新增C及D類要求客人須用安心出行、員工須打針。C類食肆可整個處所或部分範圍畫為「特定範圍C區」，該區域可延長堂食至午夜12時，最多6人一桌。

據報導，D類食肆要員工完成接種兩劑疫苗及過了14天，可在處所畫分「特定範圍D區」，進入D區的客人要最少打一針；宴會上限提升至100人，參加者亦須最少打一針。食衛局常任祕書長劉利群補充，若宴會客人未能打針，可申報並交醫生證明，但此不適用於普通進入D區的「散客」。

報導稱，另外，酒吧、卡拉OK、派對房間、麻將天九耍樂處所可重開，除了麻將館，其餘處所顧客都要最少已打一針。至於婚禮、周年股東大會、宗教聚集都獲放寬，條件同樣要求參加者要完成接種第一劑疫苗。

報導指出，另外，雖然部分群組聚集放寬，但限聚令依然維持4人，陳肇始回應稱，放寬要逐步及有序。

港府公布29日起食肆將以「疫苗氣泡」為基礎，採用四種運營模式，按程度放寬營業限制。（中通社）

報導說，袁海文認為港府的邏輯有嚴重問題，質疑市民已打兩針應該更安全，為何仍須強制用安心出行才可到C或D區，「安心出行能特別有效消滅晚上10時至凌晨2時的病毒？」他又說，新措施安排很複雜，對沒足夠時間了解的市民更難理解。

報導稱，飲食業早前見港府後一度透露員工申報不宜打針不用醫生紙，但港府昨公布員工若不適合打針要提供醫生證明。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計大型食肆如酒樓、酒店餐飲場所會有較大意欲升級到C或D類，小型食肆難分區，「基本上無可能做到要求」。他認同程序繁複，但業界會盡量配合。