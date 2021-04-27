香港電台助理廣播處長請辭 兩個月最少5高層請辭

香港示意圖。圖／shutterstock

港府上周委任4名官員空降港台，港台高層再有人事變動，香港 電台助理廣播處長（電台及節目策畫）周國豐因為家庭理由，已向廣播處長提出請辭，7月9日正式離任，是廣播處長李百全3月上任後港台辭職的最高級職員。包括周國豐在內，連同公共事務組早前辭職4人，港台兩個月內最少5名高層請辭。

香港電台表示，51歲的周國豐，在港台任職超過30年。港台表示，感謝周國豐多年以來的服務及貢獻。至於周國豐辭職後的工作安排，港台表示，會因應運作需要及根據公務員事務規例，作出適當的人事安排。據了解，周國豐將於下周五起放假。至於另一名負責電視部的助理處長區麗雅，發言人表示她正在休假。

明報報導，有員工憂慮周國豐離職後港府將直接委任公務員職系的人頂替，或由內部晉升「較聽話」的人，該員工憂慮日後聘請較敢言或曾公開批評港府的人任合約員工（CAT II）時，或被高層否決。中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，周國豐離任是重要指標，反映電台方針將改變，港台「編採自主」的編輯方針由港府決定，亦預料港台內部晉升高層的機會較小。

香港電台報導，周國豐於1989年加入香港電台擔任兼職DJ，1998年成為公務員，曾任香港電台普通話台台長、第二台台長、新媒體及協作總監、電台總監，於2020年起出任港台助理廣播處長，掌管電台部。廣播處長李百全上任後，周國豐是編輯委員會9名成員之一，上星期他曾出席有關港台新節目的推廣活動。