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香港支聯會申辦六四集會 料警方續禁止

香港新聞組／香港27日電
香港支聯會去年不理會警方反對，在維多利亞公園「六四」燭光晚會。圖為香港眾志祕書長黃之鋒（左三）與成員參加晚會。（中央社）
香港支聯會去年不理會警方反對，在維多利亞公園「六四」燭光晚會。圖為香港眾志祕書長黃之鋒（左三）與成員參加晚會。（中央社）

香港支聯會祕書蔡耀昌表示，今日會就港島維多利亞公園舉行六四集會向警方申請不反對通知書，中央社引述港媒報導，香港警方繼去年後，今年將會繼續以疫情為由禁止支聯會舉辦集會。

支聯會早前已申請6月4日晚間在港島維多利亞公園舉辦活動，但由於疫情仍然反覆，不宜有大量人群聚集，預料警方將不會批准今年的「六四」集會。

明報報導，蔡耀昌表示，他無接獲六四集會將被反對的信息，現階段不揣測，「無理由先打定輸數」，強調現階段仍會努力，冀似以往30多年舉辦維園燭光集會。另外，街工梁耀忠早前因參與「8•18流水式集會」被判參與未經批准集結罪成，判囚8個月、緩刑一年，料將失去區議員資格。蔡耀昌24日晚接獲梁耀忠短訊，稱因會被褫奪議員資格、議辦已未能運作，故通知取消其支聯會成員團體資格，但街工未退出支聯會。

據報導，此外，民陣召集人陳皓桓昨日前往警署報到期間，接獲社團事務主任文件，稱民陣涉違《社團條例》，要求5月5日前書面提供6項資料，當中包括民陣成立以來所有收入來源、開支及用作接收資金、款項的銀行帳戶，以及去年曾與其他團體連署致聯合國聲明敦促中港改善人權之目的及原因。

報導引述陳皓桓稱，民陣將尋求法律意見，暫未有其他回應。警方則表示，社團事務主任根據《社團條例》的賦權採取行動，要求民陣提供資料。警方會按實際情况，依法處理涉及社團的案件。

香港支聯會去年不理會警方反對，在維多利亞公園「六四」燭光晚會。圖為現場有高中生手...
香港支聯會去年不理會警方反對，在維多利亞公園「六四」燭光晚會。圖為現場有高中生手持蠟燭靜坐悼念。（中央社）

六四 疫情 香港

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