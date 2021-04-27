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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

香港疫苗預約升逾4成 公院醫生打科興不治

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港星旅遊氣泡即將啟動，昨日新冠疫苗的預約人數回升，科興按日升五成至3900人，輝瑞疫苗（BioNTech、復必泰）升43%至1.19萬人。此外，昨日再多兩人打疫苗後死亡，一人暫未知打哪款疫苗，另一人據了解醫管局九龍中醫院聯網一名63歲男醫生，他打第二劑科興10天後，昨抽搐和失去知覺，送院不治，全港累計25人打針後離世。

香港昨增4宗輸入個案，自21日以來首次本土「零感染」。4宗輸入個案中，3人驗出N501Y，分別由肯亞、日本及美國抵港。昨另有約10宗初步確診。

明報報導，16至29歲市民昨起可打疫苗，昨日科興和輝瑞疫苗一針的接種人數回升，分別按日升16%和19%，至4300人和1萬2800人。連早前屬於優先群組者，至昨已有近5.9萬名16至29歲市民打了第一針，當中約65%人打輝瑞疫苗。港府昨公布港人須打完兩針後才可參與和新加波的旅遊氣泡，同日預約打針人數升逾四成。

此外，衛生署和醫管局九龍中醫院聯網公布，一名本身患有高血脂症的63歲九龍中醫院聯網男醫生，分別於3月19日和4月16日接種兩劑科興疫苗，打第二針10日後，於昨清晨約6時在家中抽搐後失去知覺，被送往急症室搶救，於早上約7時不治。衛生署指出，暫未有臨牀證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報個案。據了解，死者為公立醫院退休重聘醫生。

•華大1天驗30初陽 衛署證26假陽性

此外，屢次被揭出錯的檢測承辦商「華大基因」早前一天內驗出30宗初步陽性，衛生署昨日於事發6天後終證實，當中26宗屬「假陽性」，食物及衛生局表示已接獲華大就事故所提交的初步資料，正待完整報告。

疫苗 輝瑞 美國

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