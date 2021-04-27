港星旅泡將重啟 國泰航班爆滿 下一波洽澳紐

香港與新加坡「航空旅遊氣泡」下月26日重啟「航空旅遊氣泡」。圖為香港（左）與新加坡（右）兩地景點合成圖片。（中通社）

港星旅遊氣泡敲定時間表，最快5月26日啟動，香港 旅客須接種兩劑疫苗 14天後才能出發。商務及經濟發展局局長邱騰華表透露，新加坡 旅遊氣泡建立後，預計下一輪有機會跟澳洲和紐西蘭達成協議。旅遊業界歡迎旅遊氣泡安排。

大公報報導，港府公布旅遊氣泡安排後，不少愛旅遊的港人已經按捺不住。記者到國泰航空網站查詢機票訂位，發現下月26日起的專屬航班經已爆滿，最快要到29日才有相關航班，來回機票索價近8000元（港幣，下同，約1034美元），相比起現時前往新加坡的航班票價只是2300港元（約297.3美元），足足貴兩倍，連同近3000港元的檢測費用，前往新加坡的最低消費逾萬元。

港星旅遊氣泡初期每日會有一班專屬航班抵港，並有一班專屬航班前往新加坡，最多接載200名旅客。

兩地港府修訂協議，加入更嚴謹安排，包括旅客早前由外地回香港或新加坡，必須在強制檢疫後再計14天才可出發；兩地旅客要下載當地記錄行蹤應用程式、即是「合力追蹤」及「安心出行」等。香港居民更要完成接種兩劑疫苗，最少14天後才可以起行，新加坡旅客就沒這項要求。邱騰華解釋，要求港人先接種疫苗，是為旅客提供額外保障。

•35年歷史安運旅遊結業

另據明報報導，香港旅遊業疫下「冰封」，有35年歷史的安運旅遊23日宣布全線結業。旅遊業議會表示，約200名客人受影響，涉款約400萬元（約51.7萬美元），約30名員工已遣散。旅議會又稱，去年12月保就業計畫完結至昨日，共29間旅行社結業，不排除未來數月續有結業。