我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

港星旅泡將重啟 國泰航班爆滿 下一波洽澳紐

香港新聞組／香港27日電
香港與新加坡「航空旅遊氣泡」下月26日重啟「航空旅遊氣泡」。圖為香港（左）與新加坡（右）兩地景點合成圖片。（中通社）
香港與新加坡「航空旅遊氣泡」下月26日重啟「航空旅遊氣泡」。圖為香港（左）與新加坡（右）兩地景點合成圖片。（中通社）

港星旅遊氣泡敲定時間表，最快5月26日啟動，香港旅客須接種兩劑疫苗14天後才能出發。商務及經濟發展局局長邱騰華表透露，新加坡旅遊氣泡建立後，預計下一輪有機會跟澳洲和紐西蘭達成協議。旅遊業界歡迎旅遊氣泡安排。

大公報報導，港府公布旅遊氣泡安排後，不少愛旅遊的港人已經按捺不住。記者到國泰航空網站查詢機票訂位，發現下月26日起的專屬航班經已爆滿，最快要到29日才有相關航班，來回機票索價近8000元（港幣，下同，約1034美元），相比起現時前往新加坡的航班票價只是2300港元（約297.3美元），足足貴兩倍，連同近3000港元的檢測費用，前往新加坡的最低消費逾萬元。

港星旅遊氣泡初期每日會有一班專屬航班抵港，並有一班專屬航班前往新加坡，最多接載200名旅客。

兩地港府修訂協議，加入更嚴謹安排，包括旅客早前由外地回香港或新加坡，必須在強制檢疫後再計14天才可出發；兩地旅客要下載當地記錄行蹤應用程式、即是「合力追蹤」及「安心出行」等。香港居民更要完成接種兩劑疫苗，最少14天後才可以起行，新加坡旅客就沒這項要求。邱騰華解釋，要求港人先接種疫苗，是為旅客提供額外保障。

•35年歷史安運旅遊結業

另據明報報導，香港旅遊業疫下「冰封」，有35年歷史的安運旅遊23日宣布全線結業。旅遊業議會表示，約200名客人受影響，涉款約400萬元（約51.7萬美元），約30名員工已遣散。旅議會又稱，去年12月保就業計畫完結至昨日，共29間旅行社結業，不排除未來數月續有結業。

新加坡 香港 疫苗

上一則

習近平訪廣西提「湘江血戰」 分析：透露他眼下陷困境

下一則

維權女車主被拘後出鏡 自稱特斯拉「忠粉」喊實地測速

延伸閱讀

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
柯文哲為防疫再嗆陳時中：沒有戰爭靠防守打贏

柯文哲為防疫再嗆陳時中：沒有戰爭靠防守打贏
南加羅蘭岡華協幫助行動不便居民在家接種疫苗

南加羅蘭岡華協幫助行動不便居民在家接種疫苗
助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例