「回港易」擴至全內地 免檢疫 新增機場每天1000名額

港府公務員事務局局長聶德權26日公布擴大「回港易」計畫的適用範圍，擴展至廣東省以外內地其他地區，除陸路外亦可經香港機場回港。圖為深圳灣口岸。（中通社）

港府昨日宣布，擴大「回港易」計畫至內地其他省市，只要出發前在指定核酸機構完成檢測 ，取得「綠色二維碼」，從內地返港便可豁免隔離檢疫14天。系統今日起接受預約，每人可以申請最多三人同行，最快29日實現回港免檢疫。不少居內地港人已準備就緒，相隔一年有多，終於有望回港跟家人相見。

大公報報導，早前「回港易」計畫只適用於廣東省和澳門 境內的港人，但內地疫情早已受控，相關措施卻未有與時並進，「回港易」變成「回港難」。經過千呼萬喚，港府決定擴大「回港易」計畫，並於昨日公布細節。

•增機場 返港每日1000名額

據報導，「回港易」計畫擴展至內地其他省市，並涵蓋機場入境。計畫亦設配額制，經機場回港每日1000個名額；經陸路口岸回港名額維持不變，深圳灣口岸有3000個，港珠澳大橋香港口岸有2000個。名額以先到先得形式分配。

合資格人士今日起可透過網上預約，申請4月29日至5月16日兩星期內的名額。系統其後會逢星期三零時起，開放下兩周的14天時段名額供市民預約。每人每次可為三名同行家人申請；如預約成功，手機會收到短訊，市民可截圖保存供檢查。

「回港易」提供方便，但防疫措施仍然做到足。申請人必須在返港前14天，未到過香港、澳門、海外及內地中或高風險地區，並持有回港當日或前三日認可的核酸檢測陰性證明，取得「綠色二維碼」，入境時也要出示紙本檢測報告正本。

經機場返港的港人，須在機場進行病毒檢測並等候結果，回港後第12天也須接受檢測。經陸路回港的人士，須在第2及第12天做檢測。而透過「回港易」返港人士，若日後要赴內地及澳門，仍須遵從相關檢疫安排，包括隔離14天。

公務員事務局局長聶德權提醒，若經陸路口岸回港，必須於粵港、港澳認可機構檢測，現時廣東省有54間、澳門有四間，並預留檢測時間，名單以外的醫療機構是不符合條件。