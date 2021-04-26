承認懦弱 香港中大前學生會長周竪峰離港抵加

周竪峰2016年參選中大學生會，成功當選會長。（取材自臉書）

中文大學學生會前會長周竪峰今日（4月25日）於社交網站透露，已於上月25日離開香港 前往加拿大 ，至今一個月。24歲的周竪峰稱，民主派初選47人案中，眼見被告席上的朋友喪盡尊嚴「乞求自由」，令他不禁反思，如果落到自己身上，自己是否也能毫無恐懼。他稱離開「對不起手足」，「希望大家原諒我的懦弱」。

明報報導，周竪峰稱，民主派初選案中民主動力幕後工作人員亦被控，「對我來說猶如敲起了極大的一響警鐘」。他指多名民主派區議員去年有意籌組「香港公民議政平台」，當時周竪峰出任籌委會祕書；他透露有「中國 背景的人」透過中間人約見，稱欲談議政平台事宜，「字裡行間，似乎是暗示他們已有情報，如我想安全便要篤灰自保」。周說並無赴會，但自言「懦弱」、選擇離開。

據報導，他表示，「如果下一個真的到我，我到底想入去坐（入獄），還是要離開香港？」他說，民主派初選47人案，看到前議員譚文豪在庭上自辯痛哭流涕；反覆自問若在被告席可否保持尊嚴貫徹信念，他稱無信心做到，故寧願離開。

報導稱，多名議政平台籌委會成員表示，均稱無接「中間人」聯絡，離島區議員梁國豪稱，「一個政府官員、處理政治事件的人都沒有找我」，強調議政平台只為跨區討論民生問題，不明白為何會違反港區國安法 。

•結婚10天即赴加拿大

另據香港01報導，周竪峰接受傳媒訪問時自揭，曾參與前年7月1日立法會衝擊事件，事後警方大搜捕期間，曾往日本避風頭，當時曾想過起碼待個半年，但最終基於「倖存者內疚」，兩星期後就回港。

周竪峰在臉書表示，上月15日結婚，10天後即離港，形容此次是「倉卒出逃」，但短期內暫時仍有瓦遮頭及三餐餬口。他稱，4年前卸任中大學生會會長後，已保持低調淡出幕前，但國安法生效後，令他感覺到自身安全受威脅。

周竪峰稱，離港最捨不得的是曾經「出生入死」的朋友：「很對不起各位兄弟，對不起各位手足，希望大家原諒我的懦弱。」

上月15日，周竪峰於灣仔交加里一間「黃店」扒房內舉行結婚派對，同場參與者有近30人，包括多名民主派區議員，遭現場警員票控違反限聚令。