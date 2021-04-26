遭騙3234萬美元富婆是港第9大富豪郭鄺肖卿？新地否認

新鴻基地產否認前主席郭鄺肖卿（中）是香港最大電話詐騙案受害者，圖為2010年時任新地副主席兼董事總經理的郭炳江（右）獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位，她和郭炳聯到場觀禮。 （中新社資料照片）

香港 警方日前破獲一起金額創紀錄的電話詐騙 案，一名居住於山頂九旬的富婆墜「假公安 」電騙案，5個月內失2.5億港元（約3234萬美元），成為歷來單一最高金額的電話騙案。近日有傳聞指，香港第9大富豪新鴻基地產前主席郭鄺肖卿涉及一宗電話騙案，郭氏家族昨澄清，該謠言純屬虛構捏造，並保留追究散播謠言者的權利。

綜合港媒報導，新地郭氏家族昨日澄清，近日網上有謠言指郭鄺肖卿夫人涉及一宗電話詐騙案，該謠言純屬虛構捏造，並保留追究散播謠言者的權利。消息指，苦主非郭老太，實為一名沒多人認識的隱形富婆。

一名居於山頂豪宅區年約90歲的富婆，去年8月接獲聲稱內地官員來電，訛稱她涉及一宗嚴重案件，要求她將銀行存款轉帳到指定戶口，以查證是否涉及「黑錢」。她不疑有詐，5個月內先後11次匯款近2.5億港元，成為歷年涉及最高金額的電話騙案，警方上月拘捕一名19歲大學生。

郭氏一家一直居於山頂，而郭鄺肖卿出生於1929年，現年92歲，有網友將該名受害人與郭老太太扯上關係。

根據富比士，郭鄺肖卿乃新鴻基地產創辦人郭得勝的妻子，曾於2008至2011年間擔任該集團董事長。目前仍為新鴻基地產最大股東，身家約為147億美元，居香港富豪榜第9名。