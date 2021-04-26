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澳門復甦旅業 推「澳人食住遊」補助

香港新聞組／澳門26日電
澳門政府25日推出的「澳人食住遊」活動計畫啟動，共有19個旅遊團出發，約500人參加。圖為市民與澳門旅遊卡通大使「麥麥」留影。（中新社）
澳門政府25日推出的「澳人食住遊」活動計畫啟動，共有19個旅遊團出發，約500人參加。圖為市民與澳門旅遊卡通大使「麥麥」留影。（中新社）

為支持旅遊業界復甦，澳門政府推出的「澳人食住遊」活動25日正式啟動，共有19個旅遊團約500人參加，每名澳門居民可獲280（澳門元，下同，約35.15美元）旅費補助、200（約25.11元）飯店體驗補助以及100（約12.55元）餐飲卡。

中通社報導，「澳人食住遊」首階段共6條路線，包括九澳聖母村古建築群探秘、路氹城生態保護區科普學習、澳門VR/名人蠟像館體驗、澳門格蘭披治大賽車及回歸博物館、青少年音樂文化欣賞體驗、直升機飛天體驗及遊艇打卡等。每名澳門居民可獲280元本地遊旅費補助一次、200元酒店體驗補助一次，以及100元餐飲卡。

旅遊局局長文綺華表示，首階段「澳人食住遊」報名反應理想。其中直升機體驗及遊艇打卡有逾1.5萬名居民報名，其餘5條路線至4月24日，共有2209人報名。

文綺華稱，下一階段計畫於暑假推行，屆時將增加海上遊、親子遊、美食工作坊等元素，預計7、8月的參團人數會大幅上升。

據報導，目前共有160間旅行社、69間酒店及賓館、523輛旅遊巴士、523位旅遊巴士司機、449名本地導遊登記參與「澳人食住遊」。今天帶團出遊的導遊陳小姐表示，在現時沒有太多旅行團的情況下，政府推出「澳人食住遊」計畫，是對業界的大力支持，能讓本地導遊及司機獲得工作機會。

澳門 博物館 美食

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