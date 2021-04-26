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香港、新加坡旅遊氣泡 傳5月26日啟動 免入境檢疫

香港新聞組／香港26日電
彭博社引述知情人士稱兩地旅遊氣泡下月26日啟動，圖為香港維多利亞港風光。（中通社資料照片）
彭博社引述知情人士稱兩地旅遊氣泡下月26日啟動，圖為香港維多利亞港風光。（中通社資料照片）

香港新加坡旅遊氣泡於去年11月實施前一天因香港疫情再起而喊停，《彭博》引述知情人士稱兩地「航空旅遊氣泡」5月26日啟動，兩地今日會公布更多細節，在「氣泡」成功展開後，若新冠疫情持續穩定，將會於6月26日起再增加航班數量。屆時香港、新加坡民眾經「氣泡」往返兩地，可免入境檢疫。

香港昨新增六宗新冠肺炎個案，四宗為輸入個案，兩宗本地個案均為早前確診、日出康城綠茵英文國際幼稚園老師的家人。另外，初步確診個案少於十宗。

明報報導，商務及經濟發展局未就細節回應，僅重申討論已達成熟階段，會盡快公布。香港與新加坡旅遊氣泡傳出再次成事，但據報上周新加坡提出取消公布。彭博社昨引述知情人士稱，兩地旅遊氣泡計畫將於下月26日啟動，據協議來往兩地旅客將毋須檢疫。

報導未提及屆時有多少航班及每航班容許多少乘客，但引述消息稱，若兩地疫情沒進一步爆發，航班數量可於6月26日前增加。

據報導，旅遊界立法會議員姚思榮相信兩地正密鑼緊鼓討論，只差細節，形容計畫對業界是好消息。姚說，疫情狀况為兩地通行前提，「自己（抗疫）要做得好，雙方都有信心才可以，不能一廂情願」。姚思榮又期望，港府考慮放寬本地遊及郵輪公海遊，指後者於台灣及新加坡已推行，香港亦應積極討論。

•郵輪遊公海 旅業促復航

另據文匯報報導，隨著不少地區的疫情逐漸受控，郵輪遊已在多地重啟，香港旅遊業界也積極爭取重啟郵輪「公海遊」。

成功在新加坡重啟郵輪遊的國際郵輪公司香港負責人昨表示，該公司在新加坡的航程引入一系列防疫措施，在復航4個多月內接載逾5萬名旅客，一直保持零確診，「香港重啟郵輪遊時可作借鏡，也期望香港的郵輪遊盡快重開有期。」

香港旅遊事務署則表示，會因應疫情最新發展，並觀摩星台日逐步恢復郵輪航程的經驗，繼續探討重啟不停靠外港的公海遊郵輪航程的可行性。

香港 郵輪 新加坡

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