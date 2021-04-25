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香港大學促復修銀禧炮台 打造旅遊景點

香港新聞組／香港25日電
銀禧砲台的3號探射燈平台。（取材自港大研究團隊）
銀禧砲台的3號探射燈平台。（取材自港大研究團隊）

港島摩星嶺銀禧炮台部分原址被改建為「白屋」前域多利道扣押中心，2010年獲古蹟辦評為三級歷史建築，當時屬於炮台之一的二號炮位亦同予評級，早前芝加哥大學香港校舍更被發現於復修期間將炮台的矮牆拆走，惹起公眾對炮台關注。港大研究團隊指出，有82年歷史的「銀禧炮台」未被評級的部分保存狀況良好，甚至較其他同類炮台更完整。認為當局不應將炮台分拆，促港府除應予以評級，同時亦推行全面的保育方案，包括修葺後開放予公眾。

香港01報導，事實上，「銀禧炮台」由多組建築物組成，包括放置大炮的一至三號炮位、防衛用的探射燈平台、軍火庫等，不過除2號炮位外，古蹟辦未有將其餘部分評級，甚至於芝加哥大學設置資訊牌上亦未有列出全數建築物，港大房地產及建設學系教授黎偉聰對此感到遺憾：「喺AAB（古諮會）1444個建築物表上係無呢個炮台，呢個係好可惜的遺忘。」

他與其研究團隊於2009年起視察炮台建築群，發現其餘兩個炮位的保存狀況良好，當中仍保留炮床及兩幅外牆，可反映出二號炮位未被拆走矮牆前的狀況。此外，仍可見與炮位相連的軍火庫及供軍人休息用的位置，甚至機房。至於探射燈平台結構完整，外牆及上蓋亦得已保留。

不過，由於缺乏打理，現場可見雜草亂生、炮位部分地方遭遮蓋，包括炮架位置。黎偉聰建議，港府應委派部門管理炮台，包括修葺前往炮台的前軍用通道，修復探射燈、軍火庫等結構，並鞏固附近的斜坡讓市民能得以前往參觀，亦於現場設置二維碼等設施講解歷史。他指，芝加哥大學的租約至2026年，港府應將保育炮台其餘部分納入租約內，以將「白屋」及炮台打造為一個旅遊景點。

哥大 芝加哥 古蹟

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