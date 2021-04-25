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癲價成交 香港屯門新盤呎價3.07萬 貴過港島

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港樓價高處未算高，屢現癲價成交。新地旗下屯門海皇路御海灣II昨日展開首輪銷售共129伙，反應不俗，首日沽117伙，銷售率達90.6% ，當中1伙以招標形式推售的天台及平台特色戶，落實以2086.1萬元（港幣，下同，約269.8萬美元）成交，呎價高達3萬769元（約3980.6萬美元），不但貴絕屯門區分層戶呎價，還貴過剛開價的港島南港島南區新盤區新盤呎價。

文匯報報導，眼見反應熱烈，發展商昨晚亦隨即加推42伙，折實平均呎價1萬9150元，同時修訂1及3號價單將部分兩房單位提價1%至5%。買家直言：「樓價沒有最貴，只有更貴！」中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，御海灣II首輪開售，該行客戶出席率達七、八成，用家為主。發展商即時加推，市場可承受。

事實上，隨著不少基建通車，往返粵港澳大灣區以至機場更為方便，屯門區樓盤近期屢現新高價，保利旗下屯門青山灣瑧譽日前以逾1.329億售出17號洋房，呎價3萬1389元，創項目開售以來成交價及呎價新高。另外，會德豐地產旗下樓盤昨日沽出5伙，分別來自啟德GRANDE MONACO、藍田KOKO HILLS、日出康城MARINI、及OCEAN MARINI，涉資逾6300萬元，單位實用面積由444至813平方呎，呎價由1萬7512至2萬5483元。買家不乏專業人士。

而30年來港島區全新港鐵站上蓋大型住宅項目、路勁地產及平安不動產夥港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸1期晉環前天公布首張價單共160伙，扣除最高18%，全數單位折實價均逾千萬元，折實平均呎價2萬9689元，為港島港島歷來開盤呎價最貴的鐵路新盤，386方呎一房折實入場1146.1萬元。

此外，樓市聚焦新盤市場，各區二手交投略放緩，但大市氣氛熾熱，個別二手成交做價高於市價。明報報導，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳海翩滙一個套3房戶，最新以高於市價售出。單位為5座低層A室，實用面積873方呎，屬3房連套間隔，向西北外望樓景，原業主在上月以1350萬元放售，議價後減價30萬元或2%、以1320萬元易手，實呎1萬5120元，略高於市價2%至3%。

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