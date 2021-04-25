香港檢疫酒店走漏變種病毒 華大基因採樣出包？

香港示意圖。圖／shutterstock

香港昨增3宗確診，全屬本土感染；另有少於5宗初步確診。負責在指定檢疫酒店為檢疫者採樣檢測 的華大基因被揭屢次出錯，最新因染變種病毒 的菲傭，在酒店檢疫期間沒被驗出陽性惹質疑。港大專家袁國勇估計患者第12、19天採樣「撩得唔好」，或致檢疫時驗不出陽性。有醫生指如證實採樣有問題屬「嚴重漏洞」，可令個案不斷流入社區。

明報報導，衛生署表示，現時檢疫酒店的檢測承辦商為華大基因，明起Prenetics會加入提供服務。港府已在合約加指定條文，以確保採樣質素。華大基因發言人證實，3月25日至4月15日、即上述個案採樣期間承辦檢疫酒店的採樣及檢測，職員採樣時完全做足程序，包括每次換手套。

據報導，染變種病毒的菲傭自3月27日在西營盤華美達海景酒店605號房檢疫，她抵港第12和19天（4月7日及14日）的病毒檢測均呈陰性，至完成檢疫後、抵港第27天才驗出陽性，入院即驗出抗體。該酒店同層一個月內有3間房共5人確診，其中住菲傭隔壁602號房、由印度 抵港的45歲女子，於抵港第12天（15日）驗出陰性，她因同房親友確診而入院，兩日後驗出病毒及抗體陽性。

報導稱，港大微生物學系講座教授袁國勇前晚到酒店調查後，被問到多宗個案未能於酒店驗出陽性是否潛伏期長，他回應：「我哋覺得好可能第12、19日撩得唔好，鼻腔拭子撩到好外面，差唔多無用；喉嚨拭子又係要撩到好入」，稱需用一定力度才刮到細胞，準確度才會高。

報導說，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨表示，一般感染後約10天會產生IgM抗體，體內病毒量相對高；IgG抗體則於兩三周後出現，兩日內病毒「陰轉陽」的女子由病發率高的印度抵港，相信她早已染疫，但檢疫期間未能驗出，估計涉採樣問題。他續說，若證實採樣有問題，會構成「嚴重漏洞」，不排除個案因此流入社區，「為何社區一直有個案，現在終於明白」。