2人打2劑科興疫苗不治 香港累計23死

香港示意圖。圖／shutterstock

再多兩名曾接種兩劑新冠疫苗 的人離世，涉及1名75歲男子及1名58歲女子，兩人同樣有高血壓 等長期病患，分別在離世前15天及10天接種科興疫苗。衞生署表示，暫時未有臨床證據顯示兩宗事件由疫苗引起，將交由專家委員會評估因果關係。香港 累計23宗接種疫苗後死個案，當中4人接種輝瑞疫苗（BioNTech、復必泰），19人接種科興。

香港電台報導，1名患有高血壓及糖尿病的75歲男子，9日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗，觀察期間沒有不適紀錄，昨早在家中被發現不省人事，送往將軍澳醫院急症室搶救無效後離世，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，署方會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

另外，衞生署表示，截至昨日下午的過去24小時，接獲醫管局呈報1宗死亡個案，死者為1名58歲女子，本身患有高血壓及肥胖，22日黃昏在家中暈倒昏迷，被送往聯合醫院接受治療。醫院檢查發現她蛛網膜下腔有大量出血並腦水腫，她其後情況轉差，延至23日凌晨離世，初步臨床診斷為蛛網膜下腔出血及心搏停止。

發言人說，女死者13日在九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗，觀察期間並沒有不適紀錄，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報，另外也會交由專家委員會進行因果關係評估。

文匯報報導，58歲女死者個案由傳媒揭發，衞生署解釋，署方的新聞稿只會列出每日截至下午4時前的24小時內所接獲的死亡個案，而上述個案是在下午4時後才接獲醫院管理局報告的。

香港電台報導，發言人指出，截至18日，香港共接種109萬多劑新冠疫苗，同時共接獲1890宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.17%。

港府表示，前天有7宗接種新冠疫苗後送院的個案，其中2人經治療後已經出院，2人留院觀察，其餘3人未經診症自行離開醫院。送院的個案中，1名女子涉及接種第二劑科興疫苗，另外1男5女接種第一劑復必泰疫苗，他們在接種疫苗後分別出現心悸、敏感、高血壓、暈眩及舌頭麻痹等症狀。