打足2針 港府爭取返內地檢疫期縮至7天

港府正同內地商討爭取為已接種兩劑疫苗，可縮短返回內地的檢疫日數，本周亦會公布擴大「回港易」計畫。圖為民眾抵達香港落馬洲支線管制站的資料照片。（中新社資料照片）

內地有望再放寬港人隔離條件。香港 食物及衞生局局長陳肇始昨日透露，港府正爭取讓已接種兩劑疫苗 滿14天的港人，返回內地時可縮短檢疫天數；她並表示，「回港易」擴大至廣東省以外地區的細節本周將公布。另外，公務員事務局局長聶德權表示，除了新加坡外，香港亦開始跟日本、泰國、澳洲及紐西蘭等地區探討建立「旅遊氣泡」的可能性。

文匯報報導，陳肇始昨日接受電視訪問時表示，香港接種疫苗的情況需要更進取，並透露港府正爭取讓已接種兩劑疫苗滿14天的港人，返回內地時可縮短檢疫日數，「我們如果已接種兩劑疫苗，又過了14天，理論上有抗體、安全，是否回內地可以減檢疫期，（可以）從這個基礎商討。」

據報導，聶德權昨日在社交平台發文表示，隨着更多人打針，檢疫條件有望再放寬。香港正積極與多個國家探討建立「旅遊氣泡」的可能性，內地亦有望再放寬隔離條件，呼籲市民盡快接種疫苗。

•專家倡完成接種者 疫期縮短

香港大學醫學院院長梁卓偉建議，接種兩劑新冠疫苗超過14天的抵港人士，只要從低風險或無出現變種病毒 的地區入境，有條件放寬其檢疫時間，「可以試行將檢疫期減至7天，前提是完成接種兩劑新冠疫苗至少14日，入境時做的病毒檢測呈陰性，及抽血做血清抗體測試，確保接種的疫苗有效。」

他認為，符合以上條件的抵港人士，可自選檢疫地點包括家居檢疫，並在第三及六天檢疫期由港府派員上門採樣，「如果你（抵港人士）打針和未打針，（檢疫）措施都是一樣，這不但不公平，不但沒有提供誘因，亦不科學。」

梁卓偉表示，如果這建議落實後的效果良好，可進一步放寬至豁免檢疫，但要醫學觀察一個月，且不適用於來自有變種病毒流行的地區。