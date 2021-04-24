前民陣成員藏炸藥 判囚12年 香港「反送中」案件最重判

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 前民族陣線成員盧溢燊因為收藏爆炸品罪名成立，昨天被法院判刑12年，這是眾多「反送中 」抗爭案件中，判刑最重的案件。他早前承認一項存有炸藥意圖危害生命或財產罪名。

29歲的盧溢燊，無業，被控於2019年7月19日在荃灣一幢工廠非法及惡意管有爆炸品三過氧化三丙酮（TATP），意圖危害生命或損毀財產。

明報報導，法官說，大批暴動者和示威者前年7．1闖入立法會大肆破壞，而盧溢燊前年7月19日被捕；雖然無證據被告和立法會事件拉上關係，但本案無疑是2019年的社會動盪事件之一。法官形容盧溢燊作為行動的主腦，有意與他人用炸藥顛覆港府和宣揚港獨思想，斥被告行為「近乎和社會宣戰」。法官又表明，警方拆彈人員當日在大廈天台引爆炸藥，萬一處理不慎，警員可能即時死亡。陳官認為，被告有意危害市民和警員生命，令本案屬同類案件最嚴重一宗，若不判阻嚇刑罰，意味法庭未能履行職責，故採納葉繼歡案例，18年監禁為量刑起點，被告獲得三分之一認罪扣減，判囚12年。盧溢燊聞判後頗冷靜，不時望向親友和旁聽者。他早前承認一項存有炸藥意圖危害生命或財產罪名。

區諾軒襲警改判囚9個月

此外，香港01報導，前立法會議員區諾軒前年7月在旺角的警民衝突中，用咪高峰(麥克風)敲警員的長盾，和用「大聲公」向警員叫喊，原本就襲警罪被判社會服務令140小時，律政司覆核後改判9個月監禁。上訴庭昨天下判辭解釋理據，指區所用的言詞可能會鼓動他人阻礙及襲擊警方，引發漣漪效應，而且區以粗口罵警員，萬一有警員按捺不住被挑動起來而有所反應，會加劇警民衝突。